Nova derrota protagonitzada pel caos i la desconcentració (71-83)

Caos, desconcentració i falta de precisió. Aquestes han estat les tres mancances d'un MoraBanc Andorra que no ha pogut trobar-se a la Bombonera i que ha acabat perdent davant un UCAM Múrcia que, si bé tampoc ha jugat el seu millor partit de la temporada, han estat molt més precisos que el seu rival. Un 71-83 a casa que fa molt mal abans de rebre a un altre candidat a la part alta de la classificació, l'Unicaja.

Un Ben Lammers que fa diverses jornades que és protagonista ha obert el marcador del duel. Per banda murciana, seria Dylan Ennis l'encarregat de fer un triple per la seva primera puntuació. Els primers minuts del partit ha tingut la presència d'una defensa molt intensa dels tricolor, els quals cercaven aprofitar al màxim les errades dels rivals. Encara que, en un principi, ho han assolit al peu de la lletra, a poc a poc, la desconcentració, el caos i la pujada de nivell dels visitants començaria a calar. Ambdós equips patien una baixada d'intensitat a mitjans del quart amb errades que evitaven la suma de punts. Per banda andorrana, els principals assenyalats eren Lammers, Kyle Kuric i Chumi Ortega. El 10-11 al digital es trencaria amb un 2+1 de Chumi sobre Howard Sant-Roos. Tot seguit, una antiesportiva de Kuric ampliava la diferència a sis favorables als murcians (10-15). Els darrers instants del quart han vist com un recentment arribat Nikola Radičević s'ha estrenat amb un triple davant la seva afició.

El digital mostrava un 15-20 en l'inici del segon quart, el clar reflex de la inestabilitat dels conjunts i el duel. Els pirenaics han tornat a encistellar primer, aquest cop, obra de Jerrick Harding que treia un 2+1. I de nou ha contestat l'UCAM amb un autèntic triplàs de Vladimir Brodziansky. Amb tot, Kuric ha anotat de dos per aconseguir l'empat a 23 en només tres minuts. Lammers volia remeiar les errades comeses a l'inici i ho ha complert, primer amb una cistella de tres i, després, amb una de dos. El 25-25 l'ha posat Sant-Roos i Ennis ha creat una gran jugada de triple per avançar als seus. Davant els últims minuts frenètics, tot i que no passava massa a la Bombonera, Lezkano es veia obligat a demanar tranquil·litat als jugadors. Finalment, 31-35 i cap a vestuaris amb molt per fer.

La segona part ha iniciat amb la mateixa dinàmica, però ha fet la sensació que els de Sito Alonso volien donar una passa endavant. D'altra banda, els de Lezkano no aconseguien resoldre els problemes. La bona notícia era que Harding s'ha posat un cop més la capa de superheroi, sent el protagonista de la gran majoria de jugades. Després d'una cistella de dos, a l'escorta estatunidenc li xiulaven una falta en atac que Nacho Llovet no ha pogut aprofitar en un tir llarg i forçat. 39-46 al marcador i Ennis, amb un triple, sumava ja 14 punts al recompte personal. Els llançaments de tres han estat, clarament, una de les claus dels murcians, i els locals no han acabat de trobar la forma de parar-ho. Doumbouya posava el tap, Chumi sortia a la carrera i Llovet era l'encarregat d'escurçar a set la diferència (47-54). Però els d'Alonso només feien que encistellar, tant que han acabat el parcial amb un 24-28 (55-63).

Al MoraBanc li quedaven 10 minuts per poder capgirar la situació. A vuit de diferència, era difícil contra un equip destinat a estar en la part alta, però no era impossible. Un dels jugadors més importants del duel, Kuric, ha acabat desqualificat, fet que perjudicava els de Lezkano. Amb un 58-68 i a set minuts del final, els locals veien com les seves oportunitats s'esvaïen. Doumbouya ha encistellat de tres i Ennis ha contestat de la mateixa manera. Masses errades en defensa i una robada d'Ennis feien el 63-78. L'entrenador de Portugalete ja no sabia què fer amb un equip que no vivia el seu millor dia. El problema era que, si hi havien errades i, a sobre, no s'arribava a sumar, poc quedava a solucionar. Però els andorrans ho han intentat fins al final.

Així doncs, el MoraBanc es queda en 13a posició amb un 3-4, a manca de la finalització de la jornada. El pròxim duel tornarà a ser a la Bombonera contra un Unicaja Màlaga dirigit per l'extricolor Ibon Navarro (diumenge 17, 17.00 hores), informa l'ANA.