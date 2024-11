Una veïna de Sant Julià és detinguda per haver mort la seva filla a Coll de Nargó

Els Mossos d’Esquadra de la Seu d’Urgell van arrestar ahir al matí una veïna de Sant Julià de Lòria, de 46 anys, a Coll de Nargó, per presumptament haver mort la seva filla. Es tracta d'una menor, qui segons avança un altre mitjà del país, rondaria entre els 5 i 6 anys.

Tot va començar el dijous passat a la comissaria laurediana de la Policia, on la respectiva mare i àvia va informar de la marxa d'aquestes, per posteriorment comprovar que era així. Doncs, el cos de policia català va posar-se en marxa el divendres al matí a la recerca de la dona i la seva filla després de rebre la denúncia, i amb el dispositiu engegat, ahir al matí van trobar la dona de 46 anys a Coll de Nargó. Posteriorment, pocs minuts després, van trobar el cos sense vida de la menor. Segons s'informa des de Catalunya, ha estat la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra de la Regió Policial de l’Alt Pirineu i Aran quina s'ha fet càrrec de la investigació, a espera també de saber quan l'arrestada passarà a disposició judicial al jutjat de la Seu d’Urgell, com a mínim avui.