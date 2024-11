Sopar solidari de Càritas per finançar projectes socials

El preu del sopar és de 75 euros per persona, 35 dels quals aniran destinats a projectes socials. En afegit, durant el sopar, que comptarà també amb la presència del copríncep episcopal i arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives, es farà una rifa solidària.

Segons posen en relleu des de l'entitat, l'objectiu de la iniciativa és "compartir una agradable vetllada" i alhora "obtenir fons" per "ajudar a les persones més necessitades".

Càritas Andorrana celebrarà el 15 de novembre un sopar solidari que servirà per recaptar diners per a projectes socials de l'entitat. Així, l'acte, que tindrà lloc al centre de congressos d'Andorra la Vella a les 19.30 hores, comptarà amb la xerrada de l'excap de Govern Albert Pintat sota el títol 'Problemes versus esperances' i a més la responsable del projecte d'atenció primària, banc d'aliments i suport de Càritas, Marta Roma, explicarà les principals iniciatives de l'ONG.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació