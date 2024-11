La capital contracta per 330.000 euros un equip multidisciplinari per a la revisió del POUP

El Comú d'Andorra la Vella ha decidit contractar, per un import de 330.000 euros, l'equip d'experts català TerritorisXLM per dur a terme els treballs de revisió del pla d'urbanisme. Tal com va explicar el cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, en el marc de la sessió de Consell de Comú que ha tingut lloc aquesta setmana passada, l'experiència d'aquest equip multidisciplinari i el fet que l'oferta que presentessin fos "un 60%" més econòmica que la que havia fet un despatx d'Andorra els ha decidit a fer aquesta tria.

En aquest sentit, el cònsol major va explicar que després de la suspensió temporal de la construcció, per un període d'un any, acordada a finals de juny, calia contractar un equip redactor del nou POUP. Per aquest motiu, es va mantenir una reunió amb el col·legi d'arquitectes per tal que fessin la crida als professionals perquè optessin a aquesta feina. Finalment, es van presentar dos despatxos, un dels quals va fer una proposta pluridisciplinària, però que "plantejava dubtes". Per aquest motiu des de la corporació comunal es va començar a buscar altres despatxos per tal de poder valorar "altres alternatives", segons va explicar González. Finalment, s'ha optat, com s'ha esmentat, pel despatx de professionals catalans, i en aquest sentit, el mandatari comunal va defensar que tenen una gran experiència en projectes com el que el Comú vol plantejar i una trajectòria que ha estat premiada amb accèssits al Premi Catalunya d’Urbanisme.

En una primera fase per dibuixar cap a on ha d'evolucionar l'urbanisme de la parròquia el Comú ha comptat amb un expert que ha traçat en certa manera els paràmetres que ha de seguir ara l'equip encarregat de la redacció del nou POUP. A més, es va fer una mena de procés participatiu en què van prendre part excònsols i fins i tot els consellers generals de la parròquia a més d'actors socials. En aquest sentit, el conseller de l'oposició David Astrié va lamentar que no se l'hagués convidat i que tampoc hagin rebut més informació, un argument en el qual es van basar per justificar la seva abstenció a l'adjudicació.

González va argumentar que en aquesta primera fase s'ha volgut que no hi hagués participació dels polítics que conformen el Consell de Comú i va demanar excuses a Astrié si s'havia sentit "discriminat", però va afegir que en aquesta primera fase es va decidir deixar de banda la participació política. De totes maneres, va convidar l'oposició a prendre part en les fases següents ja que va incidir en el fet que volen "involucrar tothom" tenint en compte que aquest pla es concep com un "treball col·lectiu", informa l'ANA.