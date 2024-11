Encamp, la parròquia esportiva

Esport i Encamp cada vegada van més lligats de la mà. La parròquia ja fa anys que dedica esforços en posicionar-se en turisme esportiu i la feina que està elaborant el comú està rebent els seus fruits. Aquest 2024, fins al 15 de setembre, un total de 41 entitats esportives han utilitzat les instal·lacions de la parròquia per exercitar-se i preparar les seves respectives competicions. Entrant en detall, fins a 1.058 esportistes s'han entrenat en territori encampadà, la qual cosa es tradueix en 7.295 pernoctacions, segons dades facilitades per la corporació comunal.

"Fem una valoració molt positiva", analitza el conseller d'Esports d'Encamp, Nino Marot, sobre les xifres. "És veritat que ha estat un any olímpic i de moltes preparacions, però sobretot el que més ens congratula és que de totes aquestes entitats, moltes són repetidores. Ens estem consolidant com el seu destí sigui com a pretemporada o per la preparació d'algun esdeveniment important, com els jocs olímpics", afegeix Marot.

La modalitat esportiva amb més presència, entre l'1 de gener i el 15 de setembre, ha estat la natació, pel qual 26 organitzacions vinculades amb l'aigua han visitat la parròquia. La segueixen el bàsquet, amb cinc; l'handbol, amb quatre; el vòlei i la gimnàstica, amb dos; i l'hoquei i el futbol amb un.

De fet, alguns dels clubs i federacions que han demanat fer ús dels equipaments esportius tenen molt de renom internacional. La Reial Federació Espanyola de Natació, encapçalada per la millor nadadora de la història d'Espanya – Mireia Belmonte –, va escollir el centre esportiu del Pas de la Casa i el complex esportiu d'Encamp, el mes de maig, per preparar els Jocs Olímpics de París. La secció d'hoquei patins del Futbol Club Barcelona va patinar pel parquet del complex esportiu d'Encamp a principis d'agost per posar-se a punt per al curs 2024-25. El Club Natació Sant Andreu de waterpolo també va escollir la piscina encampadana, a mitjans de setembre, per portar-hi a terme una estada de pretemporada. Entre la plantilla hi havia cinc jugadores que es van penjar la medalla d'or en els Jocs Olímpics amb la selecció espanyola. I així fins a arribar a la quarantena de clubs que han viatjat fins a Encamp.

La majoria de les institucions esportives provenen d'Espanya amb 25 estades fetes aquests mesos, però també n'hi ha que provenen d'altres països europeus. De França n'han vingut set, de Bèlgica tres, i de Suècia i Escòcia un, respectivament. Tot plegat acaba generant un retorn per a la parròquia. Per una banda, "ens ajuden a desestacionalitzar turísticament" perquè fomenta ocupació i això permet "lluitar contra la temporada d'hivern en el Pas de la Casa" i en el cas d'Encamp possibilita "tenir turisme tot l'any", detalla el conseller d'Esports. Precisament, la majoria de les estades que s'han registrat fins al dia 15 de setembre han estat en el Pas de la Casa, atenent que 25 entitats van demanar al Comú poder-se entrenar en aquest indret. La resta (16) ho han fet a Encamp.

Per altra banda, hi ha en un retorn econòmic perquè "consumeixen uns determinats serveis" de la parròquia i també donen una "visibilitat molt important de cara a l'exterior", indica Marot.

També entitats del país han apostat per les instal·lacions encampadanes, com és el cas del MoraBanc Andorra, ja que la plantilla del primer equip va entrenar i jugar un partit de pretemporada en el complex d'Encamp. Precisament el president del club andorrà de bàsquet, Gorka Aixàs, va afirmar en el seu moment que les instal·lacions "són de primer nivell".

L'administració comunal té entre cella i cella continuar posicionant la parròquia com a destí esportiu d'elit. Per aquest motiu el Comú vol continuar invertint per millorar les infraestructures dedicades per a la pràctica de l'esport. "Necessitem tenir unes instal·lacions adequades als dies d'avui", argumenta el titular de la conselleria d'Esports. En aquest sentit, hi ha prevista la renovació del parquet del centre esportiu del Pas de la Casa que es durà a terme abans d'acabar l'any. De fet, ara s'ha començat una fase d'estudi per remodelar i ampliar el gimnàs "per poder adequar uns espais per aquestes estades esportives o esportistes professionals per tenir uns espais una mica diferenciats dels usuaris habituals", assegura Marot. La previsió és fer el mateix a Encamp entre finals d'aquest any i principis del 2025 perquè la primera planta de la infraestructura quedi "adequada als temps actuals".

A base d'inversions en els centres esportius i negociacions i fent convenis amb els clubs, la parròquia s'està consolidant cada vegada més en turisme esportiu. Al cap i a la fi, cada any el nombre d'estades va incrementant. El 2022 van passar pel territori encampadà 42 entitats esportives i el 2023 ho van fer 35. "Estem començant a agafar un posicionament pel que fa als centres d'alt rendiment, si ens comparem amb Sierra Nevada, amb Sant Cugat o Font Romeu, a Encamp els estem oferint totes aquestes instal·lacions i tots aquests espais que els esportistes necessiten, amb la qual a poc a poc ja comencem a estar en un bon lloc", afirma Marot.

Conveni amb el Futbol Club Barcelona

El Comú està treballant internament per rubricar un nou conveni amb el Futbol Club Barcelona. La intenció és que membres de la corporació es desplacin a la ciutat comtal el mes de desembre per poder tancar aquest conveni. "Anem amb molt bona línia, però el més important no serà quan nosaltres baixem, sinó quan pugin ells aquí perquè el club té personal nou i necessitem que ells abans de la seva estada vinguin i puguin dissenyar millor les seves estades", explica Marot. La voluntat de l'administració és que pugui venir la secció de bàsquet. D'aquesta manera, també podrien participar en el Trofeu Encamp, ja que això "ens donaria molta visibilitat" perquè molts mitjans de comunicació de Catalunya se'n farien ressò, informa l'ANA