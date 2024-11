L'FC Andorra es retroba amb la victòria (1-0)

L'FC Andorra ha posat fi a la pitjor ratxa de la temporada després de quatre partits seguits en lliga sense conèixer la victòria després de superar el Barakaldo (1-0) a l'Estadi Nacional. Els tricolor han fet una gran segona part i han creat ocasions de sobres per aconseguir un triomf més còmode, però han sumat els tres punts gràcies a un gol d'Álvaro Martín aprofitant el rebuig del porter a un xut de penal que ell mateix havia llençat.

El conjunt de Ferran Costa ha entrat bé al partit i s'ha apropat a la porteria rival amb un parell d'accions de Christos Almpanis i un xut d'Álvaro Peña després d'una excel·lent jugada col·lectiva. Amb el pas dels minuts, però, el bon inici andorrà s'ha anat diluint i els bascs han començat a trobar-se més còmodes sobre el terreny de joc demostrant perquè són un equip situat a la zona alta de la taula. Així, els visitants han tingut la millor ocasió abans del descans amb una rematada de cap de Maroan Sannadi al travesser en la sortida d'un córner.

El pas pels vestidors li ha anat bé als pirenaics, que ha sacsejat l'equip amb l'entrada de Josep Cerdà i Álvaro Martín. Tots dos jugadors resultarien claus per aconseguir els tres punts. I és que ben aviat, els tricolor li han posat una marxa més al partit i han començat a tenir ocasions per obrir el marcador. Cerdà ha topat amb el porter Unai Pérez després d'una gran diagonal i, uns minuts després, l'extrem mallorquí ha estat a punt d'aprofitar una bona passada a l'espai de Martín, però un defensa ha evitat el gol quan el porter ja estava superat.

L'FC Andorra buscava i mereixia el gol, i aquest ha arribat al minut 76, amb una acció plena de suspens. Primer 'Lauti' de León ha provocat un penal i Martín ha vist com el porter evitava el seu gol des dels 11 metres. Però, en el rebuig, el '10' tricolor ha estat el més ràpid per enviar la pilota al fons de la xarxa.

El gol ja havia caigut, però hi havia el perill que apareguessin els fantasmes dels últims partits a casa. En aquesta ocasió, però, els de Costa han sabut controlar molt bé els últims minuts i, de fet, han tingut opcions de sobres per acabar amb el patiment. 'Lauti', no ha trobat porteria, i Martín i Jesús Clemente han topat amb el porter, que ha evitat el segon. Precisament aquest segon, el de Badajoz, ha marxat expulsat a l'afegit després de veure la segona groga per protestar.