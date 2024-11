‘Ànima’ posa el punt final a nou dies d’espectacles

La sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp ha acollit, aquest diumenge a la tarda, l’última de les representacions emmarcades dins 'd'Ànima’ - Festival de titelles d’Andorra. L'obra ‘Eh Man he: La Mecànica de l'ànima’, de Zero en conducta, ha estat l'encarregada de posar el punt final a nou dies (del 2 al 10 de novembre) de festival, fent un viatge filosòfic entre la raó, la voluntat i les emocions. D'aquesta manera, ‘Ànima’ ha conclòs havent acollit gairebé 1.300 assistents entre les set obres (vuit sessions) que s’han dut a terme a la parròquia.

El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha fet balanç del festival, assenyalant que "estem molt satisfets, ja que era una proposta nova, una aposta molt decidida, i estem molt contents. Als espectadors els ha encantat, i això vol dir que valia la pena fer aquest pas en el Festival de Titelles d’Andorra, i ho hem aconseguit". A més, ha explicat que "tothom té aquesta estructura al cap que el món de les titelles és només per a infants, i hem vist que hi ha espectacles extraordinaris també per a altres públics, més juvenils i adults". Un festival que ha comptat amb la col·laboració d’Andorra Turisme i les ambaixades de França i Espanya.

‘Eh Man he: La Mecànica de l'ànima’ ha suposat un tancament immillorable del festival. Els assistents han gaudit i han format part en primera persona de la història d’en Nolan, un titella que es pregunta si les cordes dels titellaires que el mouen són les cordes que el lliguen a la vida i, la qual cosa, el porta a fer-se qüestions com on està la seva voluntat, o si són reals les seves emocions. "M’ha remenat moltíssim aquesta obra", ha assenyalat Sans, mentre afegia que "m’he emocionat quan ho he parlat amb els actors, i és que són espectacles que juguen molt amb les emocions. Són màgics". Tot plegat, un viatge gairebé filosòfic de la mà de la companyia Zero en conducta, que ja es va estrenar ahir amb la representació d’una altra gran obra de qualitat com és ‘La Phazz’.

‘Ànima’ ha presentat una programació innovadora i per a tots els públics: infantil, juvenil i adult. Després de tots aquests anys atansant les titelles als més petits, l'esdeveniment ha fet un gir, però, tot i amb un format diferent, ha mantingut l'essència per assolir un objectiu clar: gaudir de l'art de les titelles sota una posada en escena viva i captivadora.

Un total de set obres i vuit sessions que han trencat tabús de petits i grans

El festival ha tingut tot un nou concepte, esdevenint una aposta clara per explorar els titelles contemporanis i les seves interseccions amb altres disciplines artístiques, com la manipulació d’objectes, les màscares o la dansa; disciplines que fan del titella i la seva posada en escena un art molt viu, cada cop més ric i en constant evolució per oferir experiències innovadores, creatives i actuals.

Amb l’estrena, que va comptar amb l’obra ‘Dracula: Lucy’s Dream’, ja es va poder apreciar aquesta idea de trencar amb el paradigma preconcebut d'assignar l’art dels titelles a un públic només infantil. El 22è Festival de Titelles d’Andorra ha mostrat un altre vessant d’aquest àmbit, amb representacions de gran qualitat artística destinades també a un públic juvenil i adult. Gràcies a una programació que ha incorporat petites joies de l’àmbit, el festival ha complert amb les expectatives establertes, tal com s’ha pogut recollir amb el retorn dels assistents a les diferents obres.

‘Dracula: Lucy’s Dream’ va ser un primer tast i, seguidament, es van portar a terme les sessions escolars, amb la col·laboració de les ambaixades de França i Espanya, concretament amb les obres ‘Apnée’, de La poisson soluble, i ‘La maestra’, d’Anita Maravillas, i també la sessió amb ‘El conillet que volia pa de pessic’, de Cacauet teatre. Amb una segona sessió de ‘La maestra’ es va continuar amb les representacions obertes a tot el públic, establint un cap de setmana d’allò més complert amb doble sessió el dissabte amb ‘Anònims’, de Rauxa, pensat per a públics majors de set anys, i a la tarda amb ‘La Phazz’, de Zero en conducta, per a majors de 14 anys. Finalment, el diumenge, ‘Eh Man He: La Mecànica de l’ànima’, de Zero en conducta, per a majors de 10 anys, ha posat el punt final al festival.