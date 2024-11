Els preus dels carburants mostren lleus variacions amb una tendència anual a la baixa

Pel que fa als preus ajustats, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i la temporalitat de l'any, es constata una tendència negativa a l’alça en el gasoil de calefacció en els darrers dos mesos, situant-se en un -1,1%. En el cas del gasoil de locomoció, també hi ha una tendència negativa a l’alça en els darrers dos mesos, amb una disminució de l'1,0%. El gasoil de locomoció millorat mostra una tendència similar, amb un -0,8% en aquest període. A l’octubre, la gasolina sense plom de 95 octans presenta una tendència a l’alça durant els darrers tres mesos, amb un increment del 0,2%. Finalment, la gasolina sense plom de 98 octans també ha experimentat una tendència a l’alça en els últims tres mesos, situant-se en un 0,3%.

Durant el mes d'octubre de 2024, en comparació amb el mes anterior, el gasoil de calefacció ha augmentat un 0,4%, mentre que tant el gasoil de locomoció com el gasoil de locomoció millorat han incrementat un 0,3%, segons ha publicat aquest dilluns el Departament d'Estadística. En canvi, la gasolina sense plom de 95 octans i la de 98 octans han disminuït un 0,1% en ambdós casos.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació