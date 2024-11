Les importacions cauen un 7% a l’octubre, amb fortes caigudes en energia i transport

Les importacions del mes d’octubre han sumat 169,31 milions d’euros, un 7% menys que el mateix mes de l’any anterior. Les partides amb increments més destacats han estat alimentació, amb un 8,8% més, i diversos, amb un 6,9% més. Per contra, les caigudes més importants s'han donat en energia (-32,3%), transport (-12,6%), begudes i tabac (-22,3%) i industrial (-12,1%), segons dades del departament de Tributs i Fronteres, processades pel d’Estadística.

Per El Periòdic

