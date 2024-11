El Ranger’s supera l’Atlètic en un partit de bojos

INTER ESCALDES 5 - PENYA ENCARNADA 1

El líder inaugurava la jornada 8 i no perdia l’oportunitat de sumar tres punts que li asseguraven el lideratge per a la setmana vinent, que hi ha aturada a la Lliga Multisegur per finestra internacional de seleccions. L’Inter, a més, va guanyar per golejada contra el sempre incòmode Penya. El màxim golejador, Sascha Andreu, va inaugurar el marcador al minut 19 sumant el seu gol número vuit i poc després era Damià Sabater qui ampliava diferències. A la mitja hora de joc va retallar distàncies Ismael Ramos, però poc abans del descans, Rafinha va establir el 3-1. No va ser fins als últims minuts de partit quan l’Inter va acabar de decantar la balança. Guillaume López feia el 4-1 al minut 84, que deixava respirar tranquil al líder. Ja en temps de descompte, Raul Feher va aconseguir el 5-1 definitiu.

UE SANTA COLOMA 5 - THE BOSS FS LA MASSANA 0

El diumenge va començar amb una altra golejada, la del vigent campió davant el The Boss FS La Massana. La UE també va anar per feina des del primer minut i superada la mitja hora de joc ja guanyava 4-0. El primer gol el va fer Franco González al minut 11 després d’una falta que Miguel López va estavellar al pal. Al 18', el mateix Franco li va treure la pilota al porter Pau i va cedir enrere perquè Molina marqués el segon. Bolívar va perdonar el tercer al 24', però al 26' i després d’una gran combinació col·lectiva, va tornar a aparèixer Franco per marcar a plaer. El quart, superada la mitja hora, va arribar fruit d’una altra bona combinació col·lectiva que va definir Cifuentes al fons de la xarxa. Només començar la segona part, la cirereta del pastís. Centrada d’un Virgili que va ser un punyal per la banda dreta i al segon pal, Bolívar remata a dins per signar el 5-0 definitiu.

FC ORDINO 3 - CF ESPERANÇA 1

Victòria de mèrit d’un Ordino que es distancia en 10 punts de la zona vermella, davant un Esperança que com La Massana, no aixeca el cap. Yenerei va ser el jugador més actiu dels que fins a la segona part no van trencar la igualtat a l’electrònic. D’entrada, l’Esperança va gaudir d’una falta a la frontal, però el xut de Coro per sobre de la barrera el va aturar Xisco. La rèplica, d’un Morales que va fallar davant Ema en l’avantsala de cinc minuts elèctrics en els quals l’Ordino va marcar tres gols. Al 53', el primer. L’Ordino roba en pressió a camp contrari, assistència a Yenerei i aquest entra a l’àrea i afusella un venut Ema. Al 55', el segon fruit d’una passada en llarg de Reyes que finalitzava Nuno al fons de la xarxa. Torrellas va marcar el 3-1 al minut 71 que donava esperances al cuer, però Xisco gairebé no va tenir feina i el partit va acabar amb aquest marcador.

FC PAS DE LA CASA 2 - FC SANTA COLOMA 0

Sorprenent victòria del Pas en un partit sense gaires ocasions al qual l’FC Santa Coloma va haver de jugar amb un home menys des del minut 35 per l’expulsió de Cisteró. Ni Bejarano ni Froi van tenir feina en una primera part que va acabar amb l’empat sense gols. A la represa, els encampadans van aprofitar l’avantatge numèric per buscar el perill sobre la porteria colomenca i al 62' van obtenir el premi. Gran jugada de Noah, que fa la passada de la mort i Puerto empeny a dins. El segon i la sentència, cinc minuts més tard. Passada en llarg a Baztan, que s’anticipa amb el cap a la sortida de Bejarano i marca a plaer. L'FC Santa Coloma va estirar les línies en els últims minuts però ni Rufo en dues ocasions ni Moi van ser capaços de ficar la por al cos als jugadors del Pas.

RANGER’S FC 3 - ATLÈTIC ESCALDES 2

Gran partit entre dos dels tres equips que encara no han perdut aquesta temporada que va començar amb un gol als 12 segons, dels més ràpids de la història de la Lliga Multisegur. Treu de centre el Ranger’s, pilota amunt que toca de cap León i Khttar, sol davant Marinovich, el bat amb un toc subtil. Un gol que convidava a pensar que el partit es jugaria al màxim de revolucions; amb tot, el duel estava igualat i tot va quedar a expenses de la segona part, que va ser per a l’Atlètic. Al minut 51 va arribar la igualada. Pedja la juga a l’espai a Àlex Gomez, que centra de primeres al segon pal i finalitza a dins a boca de canó Christian Mota. L’equip escaldenc va posar-se per davant al 60 fruit d’una forta pressió de Christian que va marcar a porta buida aprofitant un mal control d’Alcaraz. Al 68' Barrenetxea va poder marcar el tercer, però el seu xut es va estavellar al travesser. Als últims minuts del temps reglamentari es van produir dues expulsions per vermella d’Andrade (85’) i Arru (89’) i el descompte ja va ser una bogeria. Anwar va empatar al 91', i al 94', León va fallar un penal però va marcar a plaer en el rebuig.