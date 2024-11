Kevin Teixeira assoleix un nou rècord d'Andorra en els 1.500 metres lliures

Més enllà del rècord absolut, el passat dissabte a la piscina dels Serradells també es va batre un rècord d’Andorra. En aquest cas, va ser en la categoria 13 anys, assolit per Enzo Palau, qui va nedar els 50 metres papallona amb un temps de 30.17''. En total, més de 100 nedadors de totes les categories van participar en la Lliga Andorrana en una nova jornada que va servir per millorar el ritme competitiu de la natació base del país.

La natació andorrana ha tornat a tenir un nou rècord absolut el passat cap de setmana, en el marc dels 'Championnats départementaux des Alpes Maritimes'. Va ser Kevin Teixeira qui va establir un nou rècord absolut nacional en la prova dels 1.500 metres lliures amb un temps de 15.27.61'', un temps assolit en piscina de 25 metres i el qual va suposar una rebaixa de 12 segons justos respecte al darrer rècord d’aquesta modalitat, fins llavors ostentat per Pol Arias (15.39.61'').

