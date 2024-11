Les pensions de solidaritat per a la gent gran superen els dos milions d’euros el segon trimestre

Les pensions de solidaritat per a la gent gran atorgades durant el segon trimestre de l'any han sumat un valor de 2.096.306,93 euros i hi ha hagut una mitjana de 1.292 persones beneficiàries d’aquesta prestació de les quals, de mitjana, 867 han estat dones i 425 homes, segons indica el departament d'estadística.

Pel que fa a la nacionalitat dels beneficiaris una mitjana de 678 persones han estat espanyoles, unes 310 andorranes, 134 portugueses, 38 franceses i unes 131 d'altres nacionalitats. Respecte a les parròquies de residència, de mitjana, un 39,6% dels beneficiaris residien a Andorra la Vella, un 21,3% a Escaldes-Engordany, un 14,5% a Encamp, un 13,5% a Sant Julià de Lòria, un 6,1% a la Massana, un 3,1% a Ordino i un 1,7% a Canillo. El 0,2% restant residia a l’estranger. Per tram d’edat, un 89% dels beneficiaris tenien entre 65 i 85 anys.

D'altra banda, les prestacions de solidaritat atorgades durant el segon trimestre de l'any s'han elevat fins a 1.154.689,35 euros. En aquest període, hi ha hagut una mitjana de 358 persones beneficiàries d’aquesta prestació, 199 dones i 159 homes. En relació amb la nacionalitat dels beneficiaris, una mitjana de 202 persones eren andorranes, 93 espanyoles, 47 portugueses, 5 franceses i 11 persones d’una altra nacionalitat.



Finalment, pel que fa a les pensions no contributives del Govern, durant el segon trimestre del 2024 s’han destinat un total de 13.686,90 euros. Durant aquest període hi ha hagut, de mitjana, un total de 14 persones beneficiàries d’aquesta prestació, el 93% de les quals eren dones.