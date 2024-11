Laia i Nicolau Taulats guanyen la Copa d'Espanya d'escalada en bloc

En la categoria U15 masculina, Nicolau Taulats no va donar opcions als seus rivals. Després d’aconseguir un 2T5z 9 11 en la classificatòria que el feia segon, a la ronda final, el 2T2z 7 6 li va donar la victòria a la prova i el títol.

En la categoria U18 femenina, Laia Taulats iniciava la darrera prova del campionat com a líder de la classificació provisional amb un total de 2.000 punts, respecte als 1.415 de la segona classificada, la representant de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), Maria Farré. La del Principat va poder controlar en tot moment la prova. Amb un 3T3z 10 4, quedava quarta a la classificatòria que li donava l’accés a la final. En aquesta, la jove andorrana va fer prou un 0T 2z 0 4 per mantenir la quarta posició i aconseguir el títol de la Copa d’Espanya.

Laia Taulats s’ha proclamat campiona de la Copa d’Espanya d’escalada en bloc de la categoria U18 femenina, després d’aconseguir la quarta posició a la darrera prova del campionat, la qual es va disputar el passat cap de setmana a Jaca (Osca). Els 610 punts que va aconseguir van ser suficients per aconseguir la victòria final de la competició amb un total de 2.610 punts. D'altra banda, Nicolau Taulats també ha aconseguit el títol, en la categoria U14 masculina, després d’aconseguir el triplet de victòries en les tres proves disputades.

