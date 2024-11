L'ENFAF torna a la victòria (2-7)

Després de sumar dues derrotes consecutives contra dos dels rivals a tenir en compte en la lluita per l'ascens a Segona B, el Salou (4-3) i el Sant Joan Despí (2-3), l'ENFAF Construccions Modernes va tornar a sumar de tres apallissant al Linyola per 2 a 7.

Amb només dos minuts jugats, els andorrans ja manaven al marcador amb un gol de Brayan Pinto, però, Adrià Serrano posaria l'empat tres minuts més tard. Els de Jorge Dias van tornar a veure porta de forma consecutiva per tancar la primera meitat amb un 2-4, amb Christian Regalo per partida doble (13' i 14') i 'Uri' Rodríguez (15'). El segon dels lleidatans el va signar Dani Bueso, també a cinc minuts per la mitja part. A la tornada dels vestidors, Regalo va completar el seu repòquer particular anotant en els instants finals (35', 37' i 38') per cloure el partit, del qual cal destacar la tornada de Roger de la Rosa, fins ara lesionat.

Els tricolor són ara quarts de la classificació amb 12 punts, tres menys que el líder, el Vilomara, tot i que el Salou en té 13 i un partit menys. El pròxim partit pels pirenaics serà aquest diumenge (15.00 hores) contra l'Eixample, 10è amb set punts i on juguen tres andorrans: Marc Massana, Roc Torres i Pol Villalta, tots tres convocats en els darrers partits de la selecció nacional contra Moldàvia.