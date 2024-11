Arrestat a Escaldes per robar una bicicleta elèctrica localitzada amb geolocalització

Divendres a la tarda, a Escaldes-Engordany, la Policia va detenir un home de 25 anys com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni per haver robat una bicicleta elèctrica valorada en uns 2.000 euros de l’aparcament d’un edifici. La bicicleta, equipada amb geolocalització, va permetre als agents trobar-la al domicili del detingut, on també van localitzar un casc de moto d’un pilot professional, valorat en uns 800 euros, sostret del mateix aparcament. L'home havia forçat una de les portes d’accés al pàrquing per accedir-hi.

Pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues, la Policia ha detingut tres persones en els darrers dies: un turista de 20 anys que va donar positiu en la prova de tòxics, un home de 49 anys amb una taxa d’alcoholèmia d’1,59 i un tercer conductor de 36 anys, que va donar positiu amb una taxa d’1,96 després de patir un accident de danys materials contra una jardinera a l’avinguda Sant Antoni de la Massana la matinada de diumenge.

Dijous passat, la Policia va detenir un home de 34 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral arran d’una baralla en un bar d’Andorra la Vella. Després d’una forta discussió amb un conegut, el detingut li hauria llençat una copa de vidre, causant-li lesions en un ull.

Finalment, la Policia va arrestar un home de 41 anys a la frontera amb França, no resident, acusat d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per haver-se identificat amb una identitat falsa, i, al Pas de la Casa, un altre no resident de 44 anys per incomplir una ordre d’expulsió, considerat un delicte contra la funció pública.