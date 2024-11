Un 62,8% de les sol·licituds per ajut d'habitatge s'aproven el primer semestre del 2024

Les dones són majoritàries en les prestacions aprovades (65,4%), en comparació amb els homes (34,6%). Per col·lectius, el 24,1% dels ajuts es destinen a persones grans, el 23% a famílies monoparentals, el 7,9% a joves i el 6,3% a persones amb discapacitat. Els residents a Andorra la Vella concentren el 38,7% dels ajuts concedits.

L'import total destinat a l’ajut d'habitatge flexibilitzat en els primers sis mesos de 2024 és de 424.761,93 euros, amb un import mitjà de 2.223,88 euros per persona beneficiària, un increment del 6,7% respecte a l’import mitjà del mateix període de 2023.

D’aquestes sol·licituds, un 62,8% han estat aprovades, mentre que un 25,3% han estat denegades. També hi ha 15 sol·licituds en procés (4,9%) i 21 han estat arxivades (6,9%).

El nombre de sol·licituds per a l’ajut d'habitatge flexibilitzat durant els dos primers trimestres de 2024 ha estat de 304, un 21,9% menys que en el mateix període de 2023, quan se’n van registrar 389, segons ha publicat aquest dilluns el departament d'Estadística.

Per El Periòdic

