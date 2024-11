El Llac d'Engolasters es transforma en un nou destí de colònies d'estiu

Amb una signatura i una encaixada de mans és com s'ha tancat un nou destí de colònies i diversió per a totes les famílies i nens del país que vulguin gaudir d'un paratge paradisíac i de pau com és el del Llac d'Engolasters. Per ser més exactes, FEDA, representada avui pel seu president i màxima autoritat, Xavier Espot, i Escaldes-Engordany, amb la presència de la cònsol major, Rosa Gili, han decidit i estipulat "posar fil a l'agulla d'un projecte de serveis que servirà per recuperar uns espais determinants per a la història d'Andorra". Amb aquesta fita, el cap de Govern ha concretat que el Comú escaldenc farà a partir d'ara ús d'uns béns d'Engolasters (fins al moment propietat de FEDA) per ubicar uns edificis de colònies d'estiu per un període ampliable de 15 anys.

"Són uns béns que cedim per a la transformació d'espais testimonials de la nostra història i patrimoni, sobretot del segle passat, sent aquests uns indrets que van servir per col·locar la primera pedra per constituir el nostre model econòmic actual", ha proferit Espot al seu discurs inaugural. Amb aquesta concessió, s'habiliten uns terrenys d'Engolasters per fer colònies que "s'intentaran tenir llestos per a l'estiu", una aproximació que ha facilitat Gili, els quals consten d'una cuina, un menjador, un polvorí, la cort dels Matxos i un magatzem per efectuar així un futur espai de goig i diversió. Val a dir que des d'aquests moments passa a ser el Comú que dirigeix Gili el que es farà càrrec del seu manteniment i pròxima habilitació.

Continuant la presentació del conveni, el cap de Govern ha emfatitzat que "és un dia de celebració", molt ben acompanyat per un temporal exquisit aquest matí al camí hidroelèctric d'Engolasters, perquè "té una importància molt gran tant en sentit social, com econòmic i patrimonial pel país". La mandatària comunal també s'ha mostrat agraïda i il·lusionada per la consolidació d'un projecte en què la seva idea principal passa per brindar "unes instal·lacions que fan falta a la parròquia", les quals permetran no tenir que desplaçar als nens i nenes a altres territoris. "És un espai decisiu per a les nostres famílies, ja que al voltant tenim uns espais de lleure com unes vies d'escalada o uns camins de muntanya i tot envoltat de bosc", ha fet saber, així com els Camins de senderisme a Ràmio.

D'aquesta manera, la rehabilitació dels espais començarà a tenir lloc un cop s'adjudiqui l'empresa de remodelació, als quals Gili ja imagina com "un destí que gaudiran molts joves i que les escoles puguin treure el seu màxim partit". A banda de destacar que no seran excessivament grans els dormitoris, la cònsol ha remarcat que el terreny en sí ho es, ja que consta d'un total de set indrets. Finalment, Espot ha recordat la història del Principat, posant en relleu que les antigues edificacions possessions de FHASA tenen un gran valor natural i que la nova activitat proporcionarà "una connexió entre Andorra i el turisme de muntanya amb les visites guiades que ofereix FEDA". Els mandataris han tancat l'exposició realitzant una visita per tot el recorregut referenciat.