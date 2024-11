Un triomf que trenca dinàmica i acosta al lideratge

L'Estadi Nacional va ser ahir escenari de la primera victòria de l'FC Andorra després de quatre jornades sense sumar de tres. Va ser per la mínima contra el Barakaldo (1-0), tot i que el marcador podia haver estat més voluminós. Així, a més de trencar la dinàmica poc positiva sense triomfs durant un mes, s'ha de sumar que tots els rivals de la zona alta van punxar, a excepció del Nàstic, i ara els tricolor són tercers a set punts del lideratge. "Veníem de setmanes en les quals no aconseguíem guanyar tot i sumar, però ho volem fer de tres en tres i no d'un en un", va dir Ferran Costa en la roda de premsa posterior al duel, afegint que "tots necessitàvem tornar a acabar un partit amb aquest sabor de boca, d'haver fet bona feina i guanyar".

Les dues parts del matx van ser ben diferenciades, amb una primera un pèl passiva dels locals tot i que amb alguna acció per obrir la llauna, mentre que a la segona l'entrada de Josep Cerdà i Álvaro Martín ho capgirava tot. "Els canvis han estat per fer una passa endavant", va afirmar el tècnic català, i és que tots dos van ser clau per marcar diferències. El de Castelldefels també va fer èmfasi en Assane Ndiaye, "fonamental per donar conducció per dins i profunditat d'atac des de segona línia". Precisament, demanat per si el migcampista mallorquí mereix més presència, Costa va reconèixer que sí, tot i que "de vegades és molt complicat donar a tothom el que es mereix perquè al dia a dia es treballa molt bé i això fa molt difícil alinear 11 dels 24". "Mentre tothom estigui a disposició i amb aquesta mentalitat desgraciadament continuaré sent injust amb algú", va completar al respecte.

Al duel d'ahir, ja amb la diana tricolor, els fantasmes del passat podien haver tornat i repetir-se accions com contra la Cultural Lleonesa i la Reial Societat B, però els andorrans ja estaven amb la lliçó apresa. "Teníem clar que quan ens posem per davant és voler més, i hem tingut ocasions", deia l'entrenador, destacant oportunitats del mateix Martín, 'Lauti' de León o Jesús Clemente per ampliar distàncies. Altrament, qüestionat per l'expulsió del lateral, Costa va esmentar que en aquella reacció l'extremeny es va equivocar: "Ho sent molt i té moltes ganes que les coses surtin bé, és una errada que ens ha de servir a tots perquè no es torni a donar".

En darrer lloc, el tècnic va assenyalar que els seus han aconseguit que la gent que va al Nacional "sàpiga quin partit es trobarà": "Un FC Andorra propositiu, que vol guanyar, que va endavant, a intentar no deixar jugar el rival i que va fins al final". Així mateix, va apuntar que durant el partit van tenir moltes finalitzacions, un dels aspectes que encara cal millorar, sobretot a l'hora de transformar-les: "L'encert arribarà i l'únic camí que sé és continuar treballant i insistint".

La classificació

Amb el triomf, l'FC Andorra és ara tercer de la taula amb 20 punts, set menys que la Cultural, líder amb 27 que en aquesta jornada va sumar la primera derrota del curs, contra el Sestao (1-2). De la resta d'equips que competeixen a la zona alta del Grup 1 d'aquesta Primera Federació, només el Nàstic, pròxim rival dels tricolor, va sumar els tres punts. De fet, els tarragonins són sisens amb 18 punts, però amb un partit menys, contra el Celta Fortuna. L'Arenteiro, segon amb 21 punts, va empatar a u contra l'Amorebieta, encara penúltim; la Reial Societat B (18 punts) va caure contra el Zamora per 1-0; el Lugo, amb els mateixos punts, va empatar a u contra el Barça Atlètic, i el Real Unión, amb 17 punts, va empatar a dos contra la Ponferradina.