SETAP365 va tancar l’hivern passat amb un dèficit de 4,5 milions d’euros per la falta de neu

SETAP365, societat participada pel Comú de la Massana, ha registrat un resultat negatiu de 4,49 milions d’euros en els comptes consolidats corresponents a l’última temporada d’hivern, tal com ha informat aquest dilluns el conseller de Finances, Agustí Garcia, durant la sessió de Comú. Aquesta pèrdua està vinculada a les complicacions de la temporada hivernal passada, marcada per la falta de neu, que va impactar significativament les operacions d’EMAP, generant un dèficit de 4,4 milions d’euros.

"Ha estat un hivern difícil, però ens hem posat a treballar des del primer moment per revertir la situació", ha afirmat Garcia. La cònsol major, Eva Sansa, també ha destacat els esforços de la corporació comunal per millorar les previsions de la pròxima temporada d’hivern, amb un enfocament intens en la comercialització de Pal i Arinsal. “Ens comprometem a treballar per fer que Pal i Arinsal siguin una referència turística d'hivern i que la propera temporada sigui més positiva", ha assegurat Sansa.

Informe trimestral i situació del deute comunal

Garcia ha presentat també l’informe de liquidació del tercer trimestre del 2024, amb modificacions de crèdit de 10,8 milions d’euros, majoritàriament per a inversions en la millora de la xarxa d’aigua. El deute comunal actual és de 6,8 milions d’euros, un 33% del màxim permès per la llei de Finances Comunals, que fixa un límit del 200%. "Mantenim un deute controlat i en els límits establerts, prioritzant les inversions que milloren la qualitat de vida dels residents", ha comentat el titular d'afers financers comunals.

Un altre punt aprovat és el compromís de despesa d’1.461.500 euros per adquirir participacions preferents d’EMAP, quedant només dues amortitzacions pendents per cancel·lar la totalitat de les preferents emeses. "Aquest és un pas important per estabilitzar les finances d’EMAP i garantir el futur de la nostra empresa pública," ha comentat el conseller.

Finalment, en la sessió s’ha aprovat la modificació de l’Ordinació Tributària comunal, la qual afecta l’impost sobre rendiments arrendataris. A partir d’ara, els propietaris amb rendes de fins a 40.000 euros anuals hauran de pagar un 2%, mentre que els que superin aquesta quantitat tributaran un 4%: “És una mesura justa i adaptada a la realitat actual, pensada per contribuir al manteniment dels serveis comunals”, ha explicat Sansa.