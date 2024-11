La Massana aprova una nova ordenació d’estacionament per a residents i vehicles estrangers

El Consell del Comú de la Massana ha aprovat per unanimitat una modificació en l’Ordinació de vianants i vehicles, establint nous horaris per a les zones blaves i verdes. Els vehicles amb matrícula estrangera mantenen el mateix horari d’estacionament, de 09.00 a 13.00 hores i de 15.00 a 20.00 hores. Per als residents, però, l’horari es retarda mitja hora, permetent aparcar de 09.30 a 13.00 hores i de 15.30 a 20.00 hores, facilitant així els tràmits ràpids als ciutadans. A més, els vehicles amb matrícula estrangera hauran de pagar la zona blava tots els dies, mentre que els residents en queden exempts els diumenges. "Volem facilitar les gestions dels nostres ciutadans i alhora adaptar la normativa a les necessitats locals", ha declarat la cònsol major, Eva Sansa, durant la sessió del Consell.

Nou aparcament exterior a Anyós

La corporació comunal ha aprovat també la creació d’un aparcament exterior amb 24 places i una pista multiesportiva a Anyós, situat a la part alta del poble. Aquesta obra, amb un cost total d’1,2 milions d’euros, començarà aquest mes i s’espera que duri uns nou mesos. "Aquest nou aparcament és una necessitat per a Anyós i estem satisfets de poder donar resposta a la demanda d’espais d’estacionament", ha afirmat Agustí Garcia, conseller de Finances.