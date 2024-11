El SEP defensa els docents de l’escola d’Encamp davant les crítiques per la gestió de conflictes.

El Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) ha emès un comunicat en què defensa la tasca dels docents i la direcció de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Encamp (EASEE) en la gestió dels recents conflictes entre alumnes. La declaració es produeix arran de les informacions aparegudes en diversos mitjans de comunicació que, segons el SEP, han emès judicis que perjudiquen la percepció social sobre la feina dels professionals educatius del centre.

El SEP posa en relleu que l’objectiu d’aquest comunicat no és entrar en el debat educatiu sobre la influència de l’escola o les famílies en la formació dels alumnes, sinó valorar la tasca que realitza el professorat, que, assegura, actua aplicant els protocols existents i utilitzant tots els mecanismes a la seva disposició per gestionar la conflictivitat dins l’aula. “La feina docent inclou no només ensenyar, sinó també dotar els alumnes de l’esperit crític necessari per la societat, preparant-los per al futur, una tasca sovint poc valorada per alguns sectors”, destaca el comunicat.

Així mateix, el SEP rebutja les crítiques expressades en alguns mitjans sobre la gestió dels conflictes, assenyalant que aquests judicis “agreugen l’opinió de la societat envers la tasca educativa” i manifestant el seu suport total a la direcció i al personal docent de l’EASEE.

El sindicat conclou reiterant el seu compromís amb els docents, els quals, malgrat els reptes diaris, continuen treballant per oferir la millor qualitat en l’aprenentatge dels joves d’Andorra.