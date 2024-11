L'AEF tanca la seva segona edició amb un impacte econòmic superior als 600.000 euros

La segona edició del congrés internacional sobre economia i empresa Andorra Economic Forum (AEF) conclou amb un impacte econòmic al país superior als 600.000 euros. Gairebé mil assistents han participat en aquesta nova trobada situada al Centre de congressos d'Andorra la Vella, en la qual hi ha hagut quatre ponències individuals i quatre panells distribuïts en economia digital, tecnologia, real estate i negocis digitals.

Aquesta edició ha tancat amb un balanç positiu fixant la mirada en seguir creixent com a esdeveniment. Pel que fa a l'any passat, la celebració d'enguany ha duplicat els dies hi ha ampliat un 50% el total dels ponents, superant els 30. L'AEF va gaudir d'un aforament ple, donat que les entrades, que oscil·laven entre els 150 i els 3.000, van estar exhaurides setmanes abans de la celebració de l'esdeveniment.

“Estem molt satisfets d’aquesta segona edició, tant per l’èxit de convocatòria, com per la qualitat de les intervencions i el feedback positiu”, explica Marc Urgell, soci director d’Abast, empresa coorganitzadora de l’esdeveniment. “A més, creiem que és una oportunitat pel país per donar-se a conèixer al públic del turisme de congressos. Molts dels assistents visitaven Andorra per primera vegada i ens han traslladat que s’han endut una molt bona impressió del país”, afegeix.



La gran majoria d’aquests, un 85% aproximadament, s’ha desplaçat des d’Espanya per assistir al congrés, tenint un impacte destacat en les pernoctacions d’aquest cap de setmana al Principat. L’organització estima que la despesa mitjana de l’assistent ha estat superior als 600 euros, incloent-hi únicament l’entrada, l’allotjament i la restauració i deixant fora del càlcul la despesa en oci, compres o altres activitats al marge del congrés.