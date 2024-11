Banderes a mig pal i pausa en la rutina escolar a Sant Julià de Lòria en un dia de dol

Sant Julià de Lòria viu avui una jornada de dol comunitari després de la tràgica mort d’una nena de 6 anys, presumptament a mans de la seva mare, detinguda aquest diumenge pels Mossos d’Esquadra. La comunitat parroquial ha expressat el seu condol a la família i ha organitzat diversos actes en memòria de la menor, amb l’objectiu d’acompanyar i oferir suport emocional als afectats.

Aquest dilluns, el Comú de Sant Julià ha decretat una jornada de dol. Les banderes del tots els edificis comunals onegen a mig pal. Així mateix, s’han suspès totes les activitats oficials, incloent-hi una conferència programada per a la nit sobre les joves promeses esportives. En un comunicat, el Comú ha expressat “el més sentit condol a la família i als éssers estimats de la víctima” i ha subratllat la profunda tristesa que aquest fet ha provocat a la parròquia.

A la parròquia laurediana s’han organitzat també diversos actes commemoratius en record de la menor. Les escoles han fet una pausa en la seva rutina per recordar-la, oferint suport emocional als seus companys i companyes. En el marc d’aquestes iniciatives, els alumnes de la classe de la menor han dedicat escrits recordant moments compartits amb ella i el que havien après al seu costat, segons confirmen fonts consultades. A més, s’ha guardat un minut de silenci en totes les classes de primària. Les mestres han traslladat als alumnes un missatge de consol: “A vegades passen coses tristes que no entenem i que no sempre tenen explicació. El més important és que la recordem i sapigueu que estem aquí per a vosaltres per al que necessiteu”.

Segons fonts properes a la investigació, la mare de la víctima, coneguda a Sant Julià per pertànyer a una família de llarga trajectòria a la parròquia, tindria desordres mentals que s’haurien agreujat durant les últimes setmanes. Es tracta d’una dona que, juntament amb la seva família, havia regentat durant anys un supermercat local conegut a la comunitat. Aquestes mateixes fonts indiquen que la relació entre l’acusada i la seva mare, àvia de la menor, era tensa i que, segons sembla, la situació mental de la mare de la nena es trobava en deteriorament des de feia temps.

El cas es va iniciar el diumenge, quan la mare de la menor va ser detinguda al municipi de Coll de Nargó, a l’Alt Urgell, on els Mossos d’Esquadra van localitzar el cos de la nena. Els fets han commocionat la població, que busca ara donar suport als familiars afectats i als amics de la petita.

Les autoritats han sol·licitat respecte per la intimitat de la família i de l’entorn escolar, demanant prudència i consideració en la gestió de les informacions sobre un fet que ha colpit la tranquil·litat de Sant Julià de Lòria. Tanmateix, les fonts oficials han manifestat a aquest mitjà que l'acusada "passarà a disposició judicial entre demà i demà passat", afegint que el cas es troba "sota secret de sumari", ha apuntalat el cos policial.