La minoria massanenca comença a notar els efectes de la resolució de transparència

Les peticions de transparència sol·licitades per part del grup minoritari del Comú de la Massana, Amb Seny, el passat mes de juliol han sigut escoltades i transferides per part de l'òrgan de defensa i compliment dels drets i llibertats, el Raonador del Ciutadà, qui aquest octubre feia arribar una carta signada a l'administració per "garantir un accés adequat a la informació i un termini suficient per a l'estudi dels documents". Amb aquesta proposta a les dependències de la cònsol major, Eva Sansa, i sabent la celebració del Consell de Comú tingut lloc avui, Guillem Forné ha fet saber avui als mitjans el seu gust per la proposta estudiada els seus detalls.

"Encara és d'hora per concretar, però una de les primeres iniciatives que s'han instaurat ha sigut la de posar la Sessió de Comú els dilluns i d'aquesta manera, deixar-nos als consellers un termini de dos dies hàbils (suplementaris) per tenir així un major temps de reflexió i debat", ha estipulat Forné. A banda, ha deixat caure que avui la consellera del seu partit, Laura Bragança, ha transmès la seva satisfacció quant al desenvolupament de la Comissió d'obres, la qual segons apuntala Forné, "és la que sol ocasionar més problemes pel que fa a la petició d'informació". Un endarreriment comunicatiu que solia ajornar-se al llarg dels mesos i que amb la petició formulada, "s'ha evidenciat a l'últim ple un procés molt més efectiu", ha desprès.

Respecte a les propostes que impliquen la modificació del reglament, el conseller ha precisat que "estan treballant actualment per dur a terme una transformació del funcionament del règim intern de les diferents corporacions, la qual beneficiaria a totes les administracions i grups minoritaris del país". A banda de posar sobre la taula aquest "punt de partida" que implicaria la modificació, Forné és conscient que tot això també podria derivar en una demanda "oberta d'altres informacions no substancials que el que farien és endarrerir el procés d'estudi" d'aquelles en què els tècnics comunals sí que hagin de pal·liar.

Per aquest fet, Amb Seny recomana que la informació pertinent als punts del dia tractats a cada consell "es redueixi a un termini concret de dues setmanes" per evitar així el retard d'assumptes que comporta un període de dos mesos vista. Per acabar, i entre altres aspectes que Forné troba indispensables a canviar, un d'ells és que tots els consellers tinguin accés a la informació completa, punt que titlla com a "vot vinculant" i de ser aquests "els responsables subsidiaris del que succeeixi". Una informació que el conseller es refereix a informes d'intervenció, informes tècnics o relatius als departaments de compres. Tot plegat, ha relatat, conforma "uns bons indicis" perquè en algun moment esdevinguin la normativa general del funcionament administratiu.

Finalment, i en resposta a Forné, la cònsol de la parròquia ha proferit que "els procediments sempre han estat els mateixos i hem de ser el màxim de transparents". A més, ha assegurat que "mai han amagat informació i continua la mà estesa". Sobre la idea d'instaurar definitivament els plens el dilluns, Sansa ha informat que "haurà de ser una qüestió consensuada entre majoria i minoria".