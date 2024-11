Carla Mijares es marca l'objectiu del top30 a Levi

Carla Mijares debutarà aquesta temporada a la Copa del Món a la cursa d’eslàlom de Levi (Finlàndia), cita que tindrà lloc aquest dissabte a les 10.00 hores (hora andorrana). "Aquí sempre la neu està més dura que a les glaceres, i aquestes primeres sessions han estat d’adaptació a aquest gel i de moment hem agafat bastant bé el ritme des del principi. Estic contenta de les sensacions trobades i amb moltes ganes d’afrontar aquesta primera cursa i la temporada", ha explicat l'esquiadora en roda de premsa telemàtica. L'objectiu, ha apuntat, és estar entre les 30 millors. "L’any passat en Copa d’Europa vam veure el seu potencial tot i que no va tenir sort", ha indicat el responsable de l’equip nacional femení de tècnica, Josh Alayrach.

En aquest sentit, Mijares ha comentat que ara sent principi de curs "costa imaginar-se dins del top30, però en altres situacions he vist que no estava lluny i m'agradaria pensar que puc entrar-hi". A hores d'ara ha reconegut que el que li manca és principalment solidesa, ser constant, minimitzar els errors i recuperar-los tan aviat com es pugui i fer les mànegues fins a baix: "Sé que a trams puc ser ràpida i que les millors el que fan és encadenar-ho tot fins a baix i és el que jo he estat concentrant-me molt i treballant-ho".

En afegit, Alayrach no ha llevat mèrit a la tricolor, assegurant que està en condicions d’estar al circuit mundial: "Al final són molts anys seguint el circuit, comparteixes molts entrenaments amb els millors i per mi el nivell el té, per estar entre les millors, tot i que falten alguns cops de sort i aquesta constància de poder exhibir el seu nivell". "El seu potencial l’ha demostrat i no ens tanquem les portes. Quan més podem exigir-nos anirem incloent-nos a aquest circuit, però potencial en tenim per estar-hi", ha afegit.

Cal recordar que aquesta és la tercera Copa del Món que fa, ja que va córrer a Flachau i a Andorra, però la idea continua sent la mateixa: "Donar el meu màxim i veure on estic en comparació amb les millors". Mijares no ha pogut tastar l'escenari de la competició perquè tot i tenir oportunitat d'entrenar-hi, les condicions han estat una mica justes per estrenar-la: "Sé el que hem vist i estem totes igual [...] Sembla una pista molt 'xula', on intentarem adaptar-nos als rollers del principi, al mur del final i a veure com va".