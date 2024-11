Avís groc per ràfegues de vent de fins a 90 km/h

El Servei Meteorològic ha activat l'avís groc de cara a les ventades que s'esperen per a la jornada d'aquest dimarts, especialment a partir del migdia, que aniran acompanyades d'una baixada de les temperatures. L'episodi arribarà després de les febles nevades que s'estan registrant als cims i que poden deixar gruixos de fins a cinc centímetres. Els núvols seran abundants durant tot el dia i també pot arribar a nevar de forma testimonial fins als 1.200 metres.



De cara a aquesta tarda, s'obriran àmplies clarianes, però al nord es mantindran els núvols. A partir de la nit, el vent amainarà i permetrà un notable descens de la temperatura amb un cel destapat abans de l'arribada d'un front de núvols provinent de l'est durant la matinada de dimecres. Les ràfegues de vent durant aquesta jornada poden arribar fins als 90 km/h.



Pel que fa a les temperatures, les màximes d'aquest dimarts seran de 8 graus a Andorra la Vella, de 5 a 1.500 metres i de -3 al Pas de la Casa. Pel que fa a les mínimes, seran de 4 graus a la capital, de -1 a 1.500 metres i de -8 a la localitat encampadana.



Com és habitual sempre que s'activa l'avís groc per vent, des del departament de Protecció Civil es recorda la importància de retirar els objectes dels balcons i terrasses que puguin caure; tancar les portes i finestres de casa; i reduir les sortides entre els col·lectius vulnerables.

La pertorbació que ha baixat des del nord d'Europa creua el Pirineu deixant febles nevades als cims, vent i un descens de la temperatura amb al seu mínim aquesta propera nit. Demà encara es preveu ennuvolat, però a partir de dijous el sol serà protagonista pic.twitter.com/RmVID7caSc — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) November 12, 2024