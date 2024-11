La Fira de l'Estudiant introdueix una orientació dirigida als pares

El pròxim 19 de novembre tant pares com estudiants dels diferents sistemes educatius andorrans podran gaudir d'una jornada informativa molt completa al Centre de Congressos d'Andorra la Vella -de les 10.00 a les 17.00 hores- i on enguany com a novetat, es destinarà una hora sencera, de la 13.00 a les 14.00 hores, per revestir i proveir a tots els familiars dels alumnes de l'orientació educativa necessària. "Sabem que és una decisió molt important pel futur de la vida de cadascun dels estudiants del país, i per això, volem incentivar l'educació als centres universitaris francesos per promocionar l'ensenyament d'aquesta llengua", ha destacat amb orgull aquest matí el titular de la cartera d'Educació, Ladislau Baró, convidat a l'Ambaixada de França i assentat al costat del màxim representant de la institució francesa, Jean-Claude Tribolet.

Entrant en detall sobre la llista dels centres educatius presents al certamen, l'ambaixador francès al Principat ha citat els següents: pel que fa als d'ensenyament superior; la Universitat de Tolosa, la Universitat Toulouse 1 Capitole, la Universitat Toulouse 2 Jean Jaurès, la Universitat Paul Valéry de Montpellier i l'Institut Universitari de Tecnologia de Perpinyà, entre altres. Respecte a la formació professional i els seus diferents BTS, Tribolet ha mencionat que a la fira brindaran informació el Lyceé Gabriel Fauré de Foix (estudis en comptabilitat i turisme), el Lyceé Le Mas Blanc de Bourg-Madame (formació auxiliar d'infermeria), el Lyceé Pablo Picasso de Perpinyà (per tècnic superior i audiovisual), el Lyceé Agrícola Arieja Pirineus de Pamiers (en produccions animals) i el Lyceé Charles Renouvier de Prades (en disseny i industrialització en microtecnologia).

Després d'haver enumerat els espais, Tribolet ha concretat que enguany el sistema francès dotarà als seus millors estudiants andorrans d'una beca de 1.000 euros per a facilitar així el seu establiment al territori veí. "Al saló hi poden acudir tots els alumnes d'Andorra que finalitzen enguany els seus estudis secundaris i estiguin interessats a cursar uns estudis superiors a França", ha especificat l'ambaixador. A més, també ha revelat que la voluntat política francesa està treballant per "millorar i reforçar els seus equips docents per a un ensenyament de la llengua més idònia i productiva pels alumnes estrangers". Baró, per la seva banda, ha agraït l'esforç de l'Ambaixada pel seu "paper organitzatiu" en la promoció de la seva llengua.

Finalment, el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ha estipulat que el Saló de l'Estudiant és ja un certamen que s'està "remarcablement consolidant" i convertint-se en una cita ineludible al Principat. Prova d'això, assenyala, "es va presenciar al saló anterior", on es va evidenciar "el moviment i dinamisme entre pares i alumnes que hi va haver". A banda, Baró ha volgut reconèixer que aquesta iniciativa formativa funciona molt bé "per conformar la identitat i pluralitat que caracteritza el segell educatiu andorrà", motiu pel qual el ministre ha recordat que el francès ha estat sempre "molt present a la nostra cultura, i per aquesta raó, es pretén potenciar el seu ensenyament", ha conclòs.