Detingudes tres treballadores d’una clínica dental per frau continuat

La policia va detenir aquest dilluns al matí a Escaldes-Engordany tres dones, de 53, 54 i 57 anys, com a presumptes autores de delictes contra el patrimoni.



Les detencions s’han efectuat per ordre de la Fiscalia després d’una investigació que es va iniciar al setembre i que ha determinat que les tres, treballadores de la mateixa clínica dental, haurien aprofitat la seva feina per generar actes mèdics ficticis al seu nom.



Ho han estat fent durant anys amb l’objectiu d’anar cobrant els reemborsaments de la CASS i de les assegurances complementàries. El perjudici del frau ascendeix a més de 5.000 euros, uns 9.700 i prop de 3.300 respectivament. Les tres detingudes van passar a disposició judicial el mateix dilluns a la tarda.