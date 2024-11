Grandvalira Resorts destina 20,9 milions d’euros a innovació i millores per aquest hivern

Grandvalira Resorts ha presentat avui les novetats de la temporada d'hivern 2024-2025, amb l'anunci d'una inversió de 20,9 milions d’euros destinada a la millora d'infraestructures i serveis. La iniciativa inclou el reforç de la xarxa d’innivació, el llançament d’una aplicació mòbil amb funcions innovadores, una aposta per l'alta gastronomia i la consolidació de nous acords internacionals.

L’objectiu de Grandvalira Resorts amb aquesta inversió, segons el director de màrqueting David Ledesma, és millorar l'experiència del client i mantenir el lideratge als Pirineus i al sud d'Europa. Els fons es destinaran principalment a les estacions de Grandvalira (17,2 milions), Pal Arinsal (2,3 milions) i Ordino Arcalís (1,4 milions). Entre les novetats, destaquen l'ampliació de la xarxa d’innivació amb la instal·lació de 129 nous canons d'alta eficiència, que asseguraran la neu en un major nombre de quilòmetres esquiables. Aquesta mesura busca garantir que, malgrat les possibles condicions climàtiques adverses, els esquiadors disposin de neu en òptimes condicions durant tota la temporada.

Ledesma ha assenyalat que, si els fronts de neu esperats arriben, les estacions podrien avançar l'obertura de pistes al 23 de novembre, amb Ordino Arcalís com a potencial pionera als Pirineus, un èxit que ja van assolir la temporada passada.

Aquest hivern, Grandvalira Resorts també aposta per la digitalització amb el llançament d’una aplicació mòbil que permet adquirir una eSIM per navegar amb dades mòbils a tot el territori andorrà. Aquesta funció respon a la creixent demanda d'una millor connectivitat per part dels visitants internacionals, oferint una alternativa econòmica al roaming. A més, la nova aplicació permet localitzar amics i familiars en temps real dins el domini esquiable, facilitant així les trobades i la coordinació entre grups d’esquiadors.

A banda, la cobertura Wi-Fi s’ha ampliat a totes les pistes de les estacions, permetent que els esquiadors tinguin accés constant a internet durant la seva jornada.

Una de les novetats més destacades en l'àmbit gastronòmic és la presència de xefs estrella Michelin en les jornades del Snow Club Gourmet, que portarà professionals de renom al llarg de la temporada. Aquesta iniciativa forma part d'una estratègia més àmplia per oferir una experiència culinària de qualitat en un entorn de muntanya.

A més, Grandvalira i Ordino Arcalís presenten noves propostes gastronòmiques amb espais renovats i menús especials que complementen l'oferta d'activitats de les estacions. Aquests espais estan pensats per satisfer el públic que busca una experiència completa més enllà de l'esquí.

Els forfets Andorra Pass i Nord Pass s'amplien aquest any amb nous destins internacionals. Gràcies a acords amb estacions d’Europa i Amèrica, els esquiadors que adquireixin aquests passis podran gaudir de dies d’esquí a destinacions de prestigi global, com Les 3 Vallées (França) i diverses estacions a Noruega. Aquests acords permeten a Grandvalira Resorts oferir una proposta d’esquí atractiva tant per a residents com per a visitants internacionals, consolidant la seva posició en l’escena internacional.