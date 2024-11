Els consellers Joves d'Encamp aproven un itinerari d’escultures per fomentar el patrimoni

Els consellers del Consell de Joves d’Encamp han aprovat aquest dimarts la creació d’un itinerari amb escultures que representin llocs emblemàtics de la parròquia, amb l’objectiu de reforçar el sentiment de pertinença entre els habitants i promoure el patrimoni natural de la zona. La proposta, que va rebre nou vots a favor i tres en contra entre els dotze representants del consell juvenil, comptarà amb un pressupost de 20.000 euros.

Segons va explicar el conseller juvenil Xoan Porta, l’objectiu d’aquesta iniciativa és que les escultures simbolitzin la parròquia d’Encamp, amb elements icònics com, per exemple, una escultura de l’ossa. Aquesta idea s’inspira en projectes similars, com els Estripagecs d’Ordino, que s’han convertit en una icona d’aquella parròquia. Porta va expressar que “voldríem fer alguna cosa semblant per simbolitzar Encamp”.

La iniciativa es durà a terme com a segona fase d’un projecte més ampli liderat pel departament de Turisme del Comú d’Encamp, amb l’objectiu de crear senyalització en els cims que indiqui la pertinença a la parròquia. La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, va afirmar que el projecte inicial es concentrava en els cims, però que la proposta dels joves per expandir-lo a altres espais naturals ha estat ben rebuda: “Ells ens van explicar que volen tindre un sentiment de pertinença, un símbol que identifiqui amb una sola foto que estàs dins de la parròquia, i ho hem trobat molt interessant”.

El projecte s’iniciarà a partir del 2025 i s’espera que inclogui un concurs d’idees per seleccionar els símbols que es col·locaran als itineraris de natura i patrimoni, segons va informar Mas.

En la mateixa sessió, el Consell de Joves va decidir no tirar endavant altres propostes que havien plantejat al juny, com l’ampliació de punts Wi-Fi o el recondicionament d’algunes parades d’autobús, ja que el comú va informar que aquestes necessitats ja estaven contemplades o que eren inviables en l’actualitat.

També es va votar la proposta de crear un espai per a joves autogestionat, però aquesta opció només va rebre tres vots i va ser superada per la iniciativa de les escultures, que va obtenir el suport majoritari amb nou vots. Porta va valorar aquesta elecció com una oportunitat per gaudir de la muntanya amb les famílies i per fomentar l’esport a l’aire lliure, una activitat que considera essencial a Andorra.

La cònsol major, Laura Mas, va concloure la sessió mostrant la seva sorpresa per la decisió dels joves, que van prioritzar el projecte d’escultures per sobre de l’espai autogestionat: “Pensàvem, potser equivocadament perquè els joves sempre sorprenen, que aprofitarien per votar aquest espai autogestionat per ells”.