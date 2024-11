Nova guia de protecció en xarxa per a dones i col·lectius vulnerables impulsada per l'APDA i l'IAD

Amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència envers les Dones, que se celebra el 25 de novembre, l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) i l'Institut Andorrà de les Dones (IAD), en col·laboració amb l'Agència Nacional de Ciberseguretat d'Andorra i l'Àrea de Delictes Tecnològics del Servei de Policia, han publicat una nova "Guia de protecció de dades i bones pràctiques en l'entorn digital". Aquest document està especialment dissenyat per abordar els riscos digitals que afecten col·lectius vulnerables, com les dones, els menors d'edat, les persones grans i la comunitat LGTBIQ+.

Montserrat Ronchera, secretària general de l’IAD, ha destacat que "l'era digital ha portat grans avantatges, però també ha generat desigualtats d'accés i pràctiques abusives que requereixen una resposta conjunta". En aquesta línia, Resma Punjabi, cap de l'APDA, ha afirmat que "l'educació i formació en matèria de privacitat i seguretat digital són essencials per construir una ciutadania digital responsable i respectuosa".

La guia subratlla la importància de la privacitat i la seguretat en línia, proporcionant consells pràctics per identificar situacions de risc i gestionar la informació personal de manera segura. Entre les mesures recomanades s'inclouen configuracions tècniques per garantir una navegació anònima, bloquejar accés no desitjat a la informació personal, o configurar eines de supervisió per protegir els més joves. Un dels capítols destacats aborda la protecció en plataformes de cites, espais en els quals les dones sovint són vulnerables a situacions d'abús i discriminació.