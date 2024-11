Ben Lammers se suma a la ratxa de baixes del MoraBanc

El pivot del MoraBanc Andorra, Ben Lammers, ha patit una fractura proximal del quart metacarpià de la mà dreta durant l’últim partit contra l’UCAM Múrcia, on l’equip andorrà va perdre 71-83 en un enfrontament marcat per la desconcentració i les errades defensives. Lammers, que va haver de ser substituït a causa del dolor, serà sotmès a una intervenció quirúrgica aquest dijous a la tarda. El temps de baixa es determinarà segons el resultat de l’operació.

Durant el partit a la Bombonera, Lammers va ser un dels protagonistes inicials, obrint el marcador per al MoraBanc. Tot i això, el conjunt andorrà va ser superat per l’encert de l’UCAM Múrcia, especialment en els llançaments de tres punts, una de les claus del domini murcià. El partit va estar marcat per la manca de precisió dels locals, amb jugadors destacats com Kyle Kuric, que va acabar desqualificat, i Chumi Ortega, sense aconseguir redreçar el rumb de l’enfrontament.

La baixa de Lammers és una notícia preocupant per al MoraBanc Andorra, que afrontarà el pròxim partit contra l’Unicaja Màlaga a la Bombonera