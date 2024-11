L'equip U19 de l'EEBE intensifica entrenaments i competició a Val Senales

El grup U19 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) es troba a Val Senales d'estada de l'11 al 17 de novembre per continuar la progressió de l'entrenament establert. Amb l'objectiu de "continuar desenvolupant el pla i automatitzant moviments", segons Xavier Salarich, responsable de l'equip, el grup es troba a Val Senales per augmentar la intensitat dels entrenaments i fer també treball amb cronòmetre "i situacions de competició" també en "pendent pronunciada". A més, es realitzaran "sinergies amb altres equips estrangers" que també es troben a l'estació italiana.



El treball a Val Senales serà també formatiu, com ara l'establiment d'hàbits d'estudi i optimització del temps. L'equip desplaçat a Itàlia està format pels esquiadors Salvador Cornella, Carlos Salinas, Martí Llort, Isabella Pérez, Jan Visa, Jordi Rogel, Marcel Pérez, Èric Mitjana i Ainhoa Piccino, sota la direcció de Xavier Salarich i Dídac González.



D'altra banda, l'EEBE U16 ha entrenat a Val Senales (Itàlia) des del dia 1 fins al 10 de novembre. Ara, el grup afronta aquesta setmana d'exàmens d'estudi, per tenir després una setmana més tranquil·la i tornar a marxar del 23 de novembre al 8 de desembre, a entrenar en neu a un lloc encara per confirmar.