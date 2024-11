Cardelús tanca la temporada de Moto2 al Gran Premi solidari de Barcelona

El Campionat del Món de Moto2 arriba aquest cap de setmana al seu final amb una última prova al Circuit de Barcelona-Catalunya, on s’ha batejat la competició com a Gran Premi de la solidaritat de Barcelona, dedicat a homenatjar i recaptar fons per als afectats per la DANA a la Comunitat Valenciana.

Xavi Cardelús, pilot de l’equip Fantinc Racing, afronta aquest tancament de temporada amb l'objectiu de mantenir el bon ritme parcial de les últimes curses. L’andorrà espera trobar bones sensacions i deixar enrere qualsevol aspecte amb el qual no ha acabat de sentir-se còmode. El Circuit de Barcelona-Catalunya és un escenari familiar per a Cardelús, on el passat maig va assolir el seu millor resultat al Mundial, acabant setzè, a només tres segons de puntuar.

Cardelús ha destacat que aquest Gran Premi serà especial: "El primer que he de dir d’aquest Gran Premi és que el correrem amb el cor, per la Comunitat Valenciana, les víctimes de la DANA i les seves famílies. Això és el més important de la cursa del cap de setmana". A més, el pilot espera oferir una bona actuació i concloure la temporada amb la millor sensació possible.

Els horaris del cap de setmana seran: sessions lliures el divendres a les 09.50 i a les 14.05 hores, la classificació dissabte a la Q1 a les 13.45 hores, i la cursa final de la temporada programada per diumenge a les 12.15 h.