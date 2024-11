Andorra continuarà la gestió conjunta de l’aeroport amb Catalunya durant quatre anys més

La Generalitat de Catalunya ha aprovat aquest dimarts prorrogar durant quatre anys més el conveni amb el Govern per continuar gestionant, explotant i promovent l'aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell de manera coordinada, segons informa l'ACN. L'acord anterior, signat el 18 de desembre de 2020, tenia una vigència inicial de quatre anys, prorrogables per un període addicional de quatre anys. La Generalitat, com a propietària de la instal·lació, continuarà amb la gestió diària de l'aeroport a través d'Aeroports de Catalunya, mentre que l'Executiu aportarà anualment el 50% del dèficit d'explotació, amb un límit màxim de 400.000 euros.

La renovació formal del conveni serà signada pròximament pel secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque. El primer conveni entre ambdós governs es va signar el 8 de gener de 2015, iniciant així l'etapa de l'aeroport com a infraestructura pública i comercial, després d'haver estat un aeròdrom privat. La Generalitat va invertir un milió d'euros per complir els requisits necessaris per fer-lo comercial, incloent la dotació d'equips de seguretat, una estació meteorològica i un servei d'informació en vol.

Actualment, l'aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell ofereix dos vols comercials regulars a Palma de Mallorca i Madrid els divendres i diumenges, operats per la companyia Airnostrum. En la roda de premsa celebrada el passat agost, el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transport i Mobilitat, David Forné, va indicar que la prova pilot amb la capital balear ha deixat recollits un total de 2.594 passatgers i un 70% d'ocupació mitja de tots els vols. D'aquesta manera, el cost per a Govern ha sigut totalment gratuït, ja que la línia "s'ha sustentat per si sola". Per altra banda, i pel que es refereix a la línia que opera en la capital espanyola, el total de passatgers ha sigut de 18.600, amb una ocupació mitja del 52%.