L'acumulació de lesions comença a fer mal als tricolor

El MoraBanc Andorra es troba en una temporada complicada a la Lliga Endesa (ACB), amb un balanç de tres victòries i quatre derrotes en els primers set partits disputats. Tot i la qualitat del seu joc, les lesions estan jugant un paper fonamental en el rendiment de l’equip, amb diversos jugadors clau fora de combat. Aquesta situació ha obligat l’equip tricolor a afrontar la competició amb un ritme irregular i ha dificultat la seva capacitat per establir una continuïtat en el seu rendiment. Recentment, una nova baixa s’ha sumat a la ratxa de lesions que afecta el conjunt, ja que el pivot Ben Lammers ha patit una fractura proximal del quart metacarpià de la mà dreta durant la derrota contra l’UCAM Múrcia (71-83). Lammers serà sotmès a una intervenció quirúrgica aquest dijous, i el temps de baixa es determinarà segons el resultat de l’operació, un contratemps que preocupa a l’equip.

Una de les figures destacades de la temporada ha estat Lammers, qui malgrat no estar del tot en la seva millor versió física, ha aportat solidesa a l’equip. El jugador ha jugat 7 partits fins al moment, amb una mitjana de gairebé 25 minuts per duel, acumulant 14,7 punts i 6,6 rebots per partit. El seu percentatge de tirs de dos és notable, amb un 58,3%, mentre que en els tirs lliures ha aconseguit un 70%. A més, ha demostrat la seva capacitat per defensar, amb 1,4 tapons per partit i una mitjana d'1,3 assistències. Tot i que el seu rendiment ofensiu ha estat destacable, les seves dades reflecteixen també el seu esforç en defensa i la seva importància com a pivot del conjunt.

Un balanç aviat

Els partits disputats fins al moment han estat un reflex de les dificultats per trobar l’estabilitat. En l’estrena de la temporada, el MoraBanc Andorra va caure a casa davant el Dreamland Gran Canaria (71-91), mentre que en la segona jornada va aconseguir una important victòria a Vitòria contra el Baskonia (91-95). La seva millor exhibició va arribar en la tercera jornada, amb una victòria contundent davant el Leyma Coruña (112-87), però després van patir dues derrotes ajustades, contra el Valencia Basket (89-88) i el Hiopos Lleida (80-70), evidenciant la dificultat per competir en canvis de ritme.

Amb un registre de tres victòries i quatre derrotes fins al moment, l’equip es troba en una posició intermèdia de la taula, lluny de les primeres places, però també amb marge per a la millora. L’equip ha mostrat una gran capacitat ofensiva en alguns partits, com va ser el cas contra el Leyma Coruña, però també ha estat capaç de guanyar en escenaris difícils com a Vitòria. Tot i això, la manca de continuïtat i les lesions continuen sent un obstacle per a l’objectiu de l’equip de lluitar per una posició de play-off a finals de temporada.

Amb el partit contra Unicaja el proper 17 de novembre, el MoraBanc Andorra buscarà tornar a la senda de la victòria i consolidar-se com a una força competitiva dins de la lliga, tot i les dificultats que implica aquesta temporada marcada pel caprici de les lesions.