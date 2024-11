Presó provisional per a la mare detinguda per la mort de la filla a Coll de Nargó.

El jutjat de guàrdia de la Seu d'Urgell ha acordat aquest dimarts al matí la presó provisional comunicada i sense fiança per a la dona detinguda en relació amb la mort de la seva filla de sis anys a Coll de Nargó. La dona, que va ser arrestada diumenge passat, no va declarar dilluns davant del jutge, però avui sí que ho ha fet als jutjats de la capital de l’Art Urgell, on s'han seguit els tràmits judicials per al seu ingrés a presó. Segons ha informat el diari SEGRE, a mesura que avanci la instrucció es determinarà si la causa de la mort es qualifica com a homicidi o assassinat.

La detinguda, veïna de Sant Julià de Lòria, podria haver subministrat pastilles sedants a la seva filla, segons les investigacions preliminars de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra de la Regió Policial de l'Alt Pirineu i Aran. Fonts pròximes a la investigació apunten que la dona també hauria ingerit pastilles amb la intenció d'acabar amb la seva pròpia vida. Pel que fa a la nena, no es van trobar signes externs de violència, tal com ha avançat el mitjà esmentat.

Fonts properes al cas apunten que la mare de la víctima patia desordres mentals que s'haurien agreujat en les últimes setmanes, un dels motius pels quals no hauria declarat durant la jornada d’ahir. Una situació de deteriorament mental que s'hauria intensificat en els últims temps. La desaparició de la dona i la seva filla, denunciada als Mossos d'Esquadra el divendres passat, va ser considerada una "desaparició de risc", atès que la mare estava passant per un moment psicològic complicat. Aquesta situació havia provocat que la custòdia de la nena estigués a càrrec de l'àvia materna.

Els fets van començar diumenge passat, quan la mare de la menor va ser detinguda a Coll de Nargó, a l'Alt Urgell, després que els Mossos d'Esquadra localitzessin el cos de la nena. La comunitat de Sant Julià de Lòria, on residia la família, ha quedat profundament commocionada per la tragèdia. La jornada d’ahir es va viure amb una sèrie d'actes commemoratius en record de la petita, així com un missatge de condol a la família per part del Comú de Sant Julià, el qual va decretar una jornada de dol amb banderes a mig pal i la suspensió d'activitats oficials. Per altra banda, les escoles van oferir suport emocional als seus companys i companyes.