Carine Montaner, consellera general i presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, ha aconseguit consolidar vincles destacats a nivell internacional en la defensa de la transparència i l’ètica en la gestió sanitària. Un dels seus vincles més rellevants ha estat amb Robert F. Kennedy Jr., recentment nomenat per Donald Trump com a futur responsable de la salut pública als Estats Units. Aquesta col·laboració subratlla la visió compartida per Montaner, Kennedy i altres figures influents en la lluita per una gestió sanitària independent i lliure d’influències de la indústria farmacèutica.

La connexió entre Montaner i Kennedy va començar a través de la doctora Astrid Stuckelberger, presidenta de l’Associació Internacional d’Ètica Científica i Política. Stuckelberger ha estat un pont fonamental entre Montaner i Kennedy, i ha estat qui va facilitar la creació d’aquesta xarxa internacional de defensa d’una política sanitària ètica. Kennedy, amb la seva candidatura presidencial als Estats Units, representa un dels pilars principals d'aquesta xarxa, amb un enfocament en la creació d'un sistema sanitari transparent i centrat en el benestar col·lectiu, lluny dels interessos privats.

Un dels moments més destacats d’aquesta relació va ser la cimera COVID a Estocolm, celebrada al desembre de 2020, on Montaner va ser convidada com a única ponent política. Aquesta cimera, que va reunir experts internacionals, premis Nobel i advocats, va oferir una plataforma per reflexionar sobre la resposta global a la pandèmia i per advocar per una revisió crítica de les polítiques sanitàries implementades durant la crisi. Aquest esdeveniment va consolidar la posició de Montaner com a referent en la defensa d’una gestió sanitària ètica.

Amb la recent nominació de Kennedy com a líder de la salut pública a l’administració de Trump, la xarxa internacional de Montaner ha guanyat encara més rellevància. Aquest vincle amb figures influents com Kennedy ha situat Montaner en una posició destacada en el debat global sobre la salut, mostrant com una política andorrana ha aconseguit establir aliances estratègiques amb els líders més destacats en la política sanitària mundial.

Aquesta aliança representa un fort compromís de Montaner amb la transparència, l’ètica i la defensa d’un sistema sanitari més responsable i independents dels interessos privats, que ara es projecta des d'Andorra fins als Estats Units.