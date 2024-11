Un virtuós intèrpret de Bilbao posarà demà 'la quarta sinfonía' a Andorra la Vella

Porta més de 70 anys dalt dels escenaris i és considerat un dels millors pianistes de la història. Tanmateix, Joaquín Achúcarro destil·la modèstia i quan se li demana què sent en ser un 'mestre de mestres' manifesta que ell "no creu el que diu la gent" i que sempre té present el que no ha aconseguit; les metes pendents. Amb 92 anys destaca que el mou "les ganes de fer bé les coses" i que encara es posa nerviós quan toca en un concert.

En aquest sentit, manifesta que afronta cada actuació amb les ganes de fer-ho el millor possible i que la gent surti contenta. Sota el títol 'Los queridos compañeros de mi viaje', el reconegut pianista oferirà al públic que assisteixi a l'actuació en el marc de la 30a Temporada MoraBanc Andorra la Vella peces d'autors que l'han acompanyat tota la vida, amb els seus estudis profunds de Bach, Brahms, Debussy, Granados, Albéniz i Chopin.

Per tot això, Achúcarro es presenta com un dels caps de cartell de la Temporada i pujarà demà a les 20.30 hores a l'escenari del Centre de Congressos. De fet, no és la primera vegada que actua al país, ja que al llarg de la seva dilatada trajectòria hi ha vingut diferents ocasions. Afirma que el Principat té un "aire molt ric, una atmosfera estupenda i una gent magnífica" i bromeja assegurant que la primera vegada que va venir es va marcar el propòsit de pujar el Casamanya i que quan acabi el concert d'aquest dimecres, "ho intentarà".

Qüestionat sobre com veu les joves promeses pianistes actuals manifesta que "cada època té els seus nous ídols" i que ell, davant tots els elogis que rep, el que pensa és que "potser és l'únic senyor pianista del planeta Terra que pot tocar el concert de Grieg amb 92 anys", una actuació que ha gravat recentment per a la Televisió estatal d'Espanya i en la qual manifesta que creu que va "sortir força bé", fa conèixer l'ANA.

Lluny de considerar-se un dels millors pianistes del món, manifesta que en una "història" en què hi ha hagut Rakhmàninov o Rubinstein ell no pot ostentar aquesta etiqueta. Explicant una anècdota, destaca que en una ocasió va haver de tocar en un gran escenari on ho havien fet els músics citats i ell va pensar: "Déu meu... però potser ha tocat algú pitjor que jo, de manera que anem a fer-ho el millor possible". "Si la meva carrera ha durat 70 anys, per alguna cosa haurà estat", admet, i que la seva energia, vitalitat i autoexigència serà el que el portarà a entregar-se demà a la capital, on el públic podrà veure "l’artista perfecte", segons se'l qualifica.