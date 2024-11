Biel Cuen debutarà al Campionat d’Espanya Absolut amb només 17 anys

Biel Cuen farà el salt a la piscina d’un Campionat Absolut d’Espanya amb només 17 anys, competint amb els millors nedadors del país veí. "Estic molt content, ja que és una gran oportunitat per demostrar que estic fent les coses bé", ha afirmat Cuen aquesta tarda, durant el seu últim entrenament abans de viatjar a Madrid per competir a partir de dijous al Campionat d’Espanya Absolut de piscina curta.

Tot i la forta competència, el jove nedador està motivat: "Hi ha més rivals, però això em motiva més perquè sé que competir amb els millors em farà lluitar encara més", ha assegurat. Recentment, Cuen va establir el rècord d'Andorra en els 200m estils, un èxit que augmenta les seves expectatives per aquesta competició.

El director tècnic de la Federació Andorrana de Natació (FAN), Alfonso Maltrana, ha destacat que, tot i que Cuen té un gran potencial, aquesta serà una competició nova per a ell. "Per sort, té marge per créixer. En general, està acostumat a nedar en les primeres posicions, però en aquest cas haurà de lluitar més dur", ha indicat Maltrana.

Cuen competirà en els 400m estils, 400m lliures, 200m papallona, 200m lliures i 200m esquena. No obstant això, Maltrana ha explicat que estan valorant quines proves finalment nedarà, ja que algunes estan molt juntes. "Crec que en els 400m estils i 400m lliures està molt fort", ha afegit.

Un relleu generacional en marxa

Maltrana també ha destacat la importància del relleu generacional que s’està produint a la natació andorrana: "És molt important que Biel sigui la punta de llança, però també tenim molts bons nedadors a la base. Estem treballant bé per continuar creixent". A més de Cuen, altres tres nedadors de la FAN també competiran al Campionat d’Espanya Absolut de piscina curta: Bernat Lomero, Patrick Pelegrina i Aleix Ferriz. Lomero participarà als 50m lliures, 50m papallona i 100m lliures, mentre que Ferriz només competirà en els 200m esquena. Pelegrina serà el més actiu, amb participació als 50m esquena i braça, 100m braça i 100m estils.