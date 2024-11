Simplificació de tràmits i més convivència amb la nova ordenança de terrasses

Després de dotze anys de vigència de l'ordenança anterior, el Comú d'Andorra la Vella ha aprovat una actualització de la normativa que regula les terrasses annexes als establiments d'hostaleria de la parròquia. El nou text, aprovat en sessió de Consell de Comú el 7 de novembre del 2024, simplifica els tràmits d’autorització i cerca millorar la convivència amb el veïnatge, com es detalla en la publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) el 13 de novembre.

La nova ordenança elimina la necessitat d’autorització per a les terrasses situades en sòl privat amb accés a la via pública i, per altra banda, també suprimeix el requisit de renovació anual per a terrasses temporals, reduint així la càrrega administrativa dels establiments que desitgin mantenir la terrassa l’any següent.

A més, la normativa revisa l’import de les sancions, que no es modificaven des de 2012. Ara, la multa per ocupar la via pública sense autorització puja fins als 2.000 euros. En cas que la sanció es pagui en un termini de deu dies, es podrà aplicar una reducció del 50%. Així mateix, les sancions per incompliments menors, com no mantenir en bon estat el mobiliari o excedir la superfície autoritzada, seran de 500 euros.

Quant a l'horari, les terrasses podran obrir de 8.00 hores a 00.30 hores, ampliant l'horari d’obertura al matí en comparació amb la regulació anterior, que començava a les 10.00 hores. Excepcionalment, el Comú podrà autoritzar l’ampliació d’aquest horari en zones específiques.

La nova ordenança inclou també una disposició per a les terrasses situades en zones especials, com l’avinguda Meritxell i la plaça de la Rotonda, on es manté el reglament específic del 2018.

Amb aquesta actualització, el Comú d'Andorra la Vella pretén ordenar els espais públics amb una normativa adaptada a les necessitats actuals, afavorint el bon veïnatge i l'atractiu dels establiments d'hostaleria, com va destacar la consellera Susagna Mosquera.