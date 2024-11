Fundada una Comissió de Salut Mental amb l'objectiu de recavar les "dades exactes"

"Trobem que és un assumpte prioritari tractar els trastorns i estigmes que hi ha al voltant de la salut mental, els quals presenten un endarreriment molt important a causa de la seva manca d'especialistes", ha titllat aquest matí el president del partit socialdemòcrata, Pere Baró, al poc d'anunciar la creació d'una Comissió de Salut Mental a petició i iniciativa expressa de la formació que encapçala. Un comitè que com bé ha detallat el conseller, "estarà conformat per diferents membres del PS i alguns consellers de la majoria i minoria de diferents comuns". Aspectes com la moció al suïcidi que ja va presentar l'agrupació, o el retard que va trigar la lluita contra l'estigma en aquest tema, han motivat la conformació d'una comissió que servirà "per pal·liar un pla integral de salut mental que no està funcionant bé", ha esmentat Baró.

En aquest sentit, l'encarregada de dirigir-lo i coordinar-lo serà l'afiliada socialdemòcrata Mari Carmen Garcia, qui compta amb una llicenciatura en psicologia per la UOC, a més d'un màster en psicologia clínica, legal i forense per la Universitat Complutense de Madrid i un postgrau en neuropsicologia clínica per la Universitat Europea Miguel de Cervantes, entre altres formacions. "Som conscients que hi ha una demanda molt gran de consultes en temes que toquen la salut mental, així com de l'increment exponencial de les patologies i conductes addictives que estan patint els nostres joves", ha proferit Garcia. "Estar enganxat al mòbil i, particularment, a les xarxes socials és un dels problemes més habituals d'aquesta edat", ha fet saber. Tot i això, Garcia recalca que a la primera reunió el que faran amb associacions i responsables del SAAS és "reunir tota la informació possible per posseir les dades més exactes i estudiar el tema en profunditat".

Sobre tot això, el president del PS va tenir l'oportunitat d'acudir aquest dilluns a la xerrada en família organitzada per Projecte Vida sobre com abordar l'addicció a la pornografia, la qual va comptar amb la lliçó mestra del doctor en Psicologia i Sexòleg José Luis Garcia. "Estem evidenciant que hi ha un problema amb aquests trastorns. No obstant això, el dilema principal va més enllà, ja que la greu crisi social que vivim no beneficia l'arribada de nous professionals en aquesta matèria com ara psicòlegs o sexòlegs. Si saben que no es podran guanyar la vida és evident que no vindran", ha relatat el conseller socialdemòcrata, qui a més ha afirmat que entraran una pregunta parlamentària per recaptar més informació al respecte.

D'altra banda, la portaveu de la comissió ha concretat les carències que han pogut detectar, a l'espera, això sí, de rebre les dades a poc a poc que puguin fer-vos avançar en la projecció de l'assumpte. "Parlant amb membres de la Creu Roja, amb associacions especialitzades com Projecte Vida o amb els col·legis de psicòlegs és com anirem aconseguint les dades que volem. Tanmateix, sabem que hi ha una sobrecàrrega evident de treball en les consultes de salut mental, motiu pel qual trobem necessari abastir el servei amb més recursos i professionals, que és el que clarament ens manca", ha informat Garcia. En definitiva, el PS posa de manifest que amb més disponibilitat d'espais i amb una bona plantilla d'especialistes la salut mental es podria afrontar "molt millor".

Sota cronòmetre les modificacions d'habitatge

El president del PS també ha estipulat aquest matí a la seva seu que "les esmenes d'habitatge s'estan demorant en especial" i que la seva formació ja les van fer entrar durant la segona pròrroga. "Les estem estudiant i valorant per decidir quines votarem a favor i quines en contra. Les d'Andorra Endavant, per exemple, ja sabem cap a on tiraran, carregant contra els grans llogaters", ha mencionat Baró, qui encara desconeix si hi haurà una esmena a la totalitat. Recordem que el període per acabar de presentar totes les esmenes a la Llei Òmnibus clou aquest divendres.