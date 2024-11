Greus irregularitats en la gestió pressupostària d’entitats públiques

La Comissió Legislativa de Finances i Pressupost ha expressat la seva preocupació per les "irregularitats" detectades pel Tribunal de Comptes en les fiscalitzacions de diverses entitats del país durant l’exercici de 2022. Algunes d’aquestes irregularitats "podrien ser constitutives d’accions i omissions que generen una responsabilitat civil i administrativa especialment significativa envers les finances públiques".

Principalment, el Tribunal de Comptes ha alertat que algunes entitats auditades "no realitzen un seguiment pressupostari ajustat estrictament a la Llei general de les finances públiques (LGFP)", ja que "durant l'exercici no es registren les diferents fases d’execució dels pressupostos d’ingressos i despeses, com estableix l'article 31 de la LGFP".

En aquest context, la comissió recorda que "el 13 d'octubre de 2022 es va formalitzar un contracte entre el Govern d’Andorra i l’empresa IDEAN per a l’adquisició d’una solució de gestió pressupostària, financera i de nòmines destinada a entitats parapúbliques, de dret públic o societats governamentals, amb estructura i capacitat limitada", a la qual s’han adherit setze entitats. Per als membres de la comissió, la implementació d'aquest nou sistema "facilitarà el seguiment pressupostari d'acord amb la LGFP".

Altres irregularitats assenyalades pel Tribunal de Comptes inclouen l'ús de targetes de crèdit per a pagaments en efectiu, els quals, "tot i ser regularitzats a posteriori, no han seguit en el moment d'execució els procediments i fases previstes per la LGFP". També s’alerta sobre increments salarials en algunes entitats per sobre de l’índex de preus al consum; contractacions directes sense informe tècnic previ; i informes requerits pel Tribunal que no s’han presentat dins el termini establert.

Davant d’aquests fets, la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost recomana "la presa immediata de mesures correctives per part de les entitats fiscalitzades per donar compliment a les recomanacions i observacions del Tribunal de Comptes, sense perjudici de les accions que les autoritats competents puguin emprendre sobre les accions esmentades". A més, es recomana l’establiment de mecanismes de responsabilitat per als incompliments reiterats, amb l’objectiu de solucionar situacions que es repeteixen any rere any.

En resposta a aquestes qüestions, durant la passada legislatura, els presidents dels grups parlamentaris van contactar amb experts per preparar una proposta d’actualització de les atribucions del Tribunal de Comptes. Amb l’objectiu de donar continuïtat als treballs iniciats pels seus predecessors, els membres de la comissió "reiteren la seva ferma voluntat de prosseguir amb la implementació d’un pla de treball per analitzar les modificacions necessàries en el marc legal vigent que regula l’organització i funcionament del Tribunal de Comptes".