Esteve i del Rio ultimen la preparació per a l'inici de la temporada d'esquí de fons

D’altra banda, Gina del Rio, que va entrenar fins a finals d'octubre a la glacera de Ramsau (Àustria) abans de tornar a casa uns dies, ha tornat ara a la neu, aquesta vegada a Davos (Suïssa), on s’entrenarà del 10 al 20 de novembre. La seva primera competició serà la FIS de Goms (Suïssa), els dies 30 de novembre i 1 de desembre. Del Rio compta amb el suport de Xabier del Val, responsable de la secció de fons, l’entrenador Marc Puigsubirà i el fisioterapeuta Natxo Martín.

Irineu Esteve, després d'una estada a Font Romeu, ha viatjat amb el Team Aker a Escandinàvia, on entrenarà durant un mes. Tot i que la primera Copa del Món està programada a Ruka (Finlàndia) del 29 de novembre a l'1 de desembre, Esteve farà el seu debut a les curses FIS de Beitostoelen (Noruega) els dies 23 i 24 de novembre, per posar a prova les seves sensacions i el material de cara a l'inici del circuit mundial. Després de Ruka, competirà també a la Copa del Món de Lillehammer (Noruega) del 6 al 8 de desembre.

L’equip nacional d’esquí de fons completa la preparació final a Escandinàvia i Davos, amb Irineu Esteve i Gina del Rio ultimant detalls per a les primeres competicions de la temporada.

