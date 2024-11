Sonejee reconeix la bona feina de l'equip: "És per treure's el barret"

L’equip andorrà continuarà la seva preparació per enfrontar-se a Hongria el divendres, en un altre partit que es preveu exigent.

"Avui és per treure's el barret amb aquest equip, amb aquests jugadors que han competit de tu a tu amb Alemanya", va expressar Sonejee en finalitzar el partit. El seleccionador va subratllar que el conjunt andorrà es va mantenir en el partit durant molts minuts i que l’equip va saber gestionar les pressions tàctiques, generant oportunitats de perill.

La selecció sub 19 de futbol sala de la Federació Andorrana de Futbol va caure per 2-0 en el seu partit contra Alemanya, corresponent al Preeuropeu. Malgrat la derrota, el seleccionador Òscar Sonejee va valorar positivament l’actuació del seu equip, destacant la solidesa i la valentia amb què els jugadors van afrontar el duel contra una selecció de gran nivell.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació