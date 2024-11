Un dimecres dominat pels núvols i amb una nit que s'espera ben freda

D'altra banda, la pertorbació que ja s'ha desplaçat des del nord d'Europa s'aïllarà de la circulació general atmosfèrica a sobre de la Península i es desplaçarà cap al sud de Portugal. De manera que el dimecres d'avui serà majoritàriament ennuvolat gràcies al flux de sud-est que impulsa la part davantera d'aquesta pertorbació, deixant al mateix temps algun floc de neu als cims de l'est del Principat durant el matí com s'ha comentat.

El Servei de Meteorologia nacional ha alertat aquest matí d'unes precipitacions febles que s'han convertit en un rastre de neu que afecten sobretot l'est del Principat (molt patent a les pistes de Grandvalira i Ordino Arcalís). Durant el llarg d'aquesta tarda les clarianes guanyaran protagonisme i al vespre el cel tornarà a quedar aclarit .

Per El Periòdic

