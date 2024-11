Els tricolor concentren l'energia en corregir els errors i mantenir el positivisme

El defensa de l'FC Andorra, César Morgado, ha valorat positivament l'ambient de l'equip després de la darrera victòria i s'ha mostrat optimista de cara al partit contra el Gimnàstic de Tarragona. Una cita que tindrà lloc el pròxim 17 de novembre a les 17.30 hores, al Nou Estadi Costa Daurada. Morgado ha explicat que després d'una victòria, "la setmana és diferent, es respira una energia positiva". Segons el defensa, el triomf era necessari, sobretot després de dues jornades a casa en què l'equip va tenir "una mica de mala sort i alguns errors" que van impedir sumar els tres punts.

Morgado ha destacat el bon treball de l’equip en defensa, posant en valor el fet que l'FC Andorra és un dels equips menys golejats del grup. "Hem de donar valor als pocs gols que estem encaixant; som dels equips menys golejats", ha afirmat, assenyalant la importància de mantenir la porteria a zero. Tot i això, ha admès que alguns gols han estat a pilota aturada, un aspecte que continuen treballant per millorar encara més la solidesa defensiva.

El jugador també ha posat èmfasi en la necessitat de millorar l’efectivitat de cara a porteria. "Ens falta una mica de lucidesa i encert en el gol. Estem revisant les ocasions per convertir-les en gol, i contra equips de la part alta sumarem més", ha assegurat, confiant en el fet que l’equip serà capaç de convertir les oportunitats en gols en els propers partits.

Pel que fa al proper enfrontament contra el 'Nàstic', Morgado ha advertit sobre la dificultat del rival. "És un equip complicat, amb molta intensitat, una pressió agressiva i que treballa bé a pilota parada", ha descrit el defensa, qui ha ressaltat la preparació de l’Andorra per afrontar aquest repte. "Estem treballant per guanyar en el seu camp, a veure si som capaços de portar-nos els tres punts", ha conclòs.

Convocatòria internacional de Berto Rosas

Per altra banda, l'FC Andorra ha informat que el davanter Berto Rosas ha estat convocat amb la selecció nacional d’Andorra per a la darrera finestra internacional de 2024. En aquesta ocasió, la selecció jugarà els últims partits de la Nations League contra Moldàvia i Malta, però Rosas no podrà disputar el primer partit a causa d’una sanció. Cal remarcar que amb aquesta convocatòria, el jugador no estarà disponible per al tècnic Ferran Costa en el partit contra el Gimnàstic. Malgrat la sanció que l’impedeix jugar contra Moldàvia, Rosas viatjarà amb l’expedició per disputar el partit contra Malta, el pròxim dimarts 19 de novembre, on Andorra tancarà la fase de grups de la Nations League.