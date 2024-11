Concòrdia exigeix transparència i millores en la gestió de la Comella

Concòrdia ha presentat un seguit de preguntes al Govern sobre el funcionament intern del Centre Penitenciari de la Comella, en relació amb el recent incident on un jove intern va perdre la vida el passat 31 d’octubre. La presidenta suplent del grup parlamentari, Núria Segués, busca una anàlisi profunda del centre, posant especial èmfasi en la població reclusa, els recursos humans i l’organització dels mòduls per comprendre les condicions i detectar possibles àrees de millora.

En l’àmbit de la població reclusa, Segués ha sol·licitat dades actualitzades sobre el nombre d’interns, desglossades per sexe, edat, nacionalitat, anys de residència i tipus de delicte i condemna. També vol saber com ha evolucionat aquesta població des del 2019, a més de la prevalença de trastorns mentals entre els interns, classificant les patologies per tipus i mòdul assignat, i els protocols de suport que s'apliquen a cada cas.

Pel que fa als recursos humans, Segués demana informació sobre el nombre de treballadors al centre, les seves funcions, l’evolució d’aquestes dades des de 2019, així com el nivell de formació i la taxa de rotació del personal. També pregunta per la ràtio actual de funcionaris en relació amb els interns i per la qualitat dels serveis sanitaris dins el centre, com les hores de psicologia, psiquiatria i l’acompanyament per part d’educadors socials. L’objectiu és determinar si hi ha suficient suport per atendre les necessitats mèdiques i psicològiques dels interns.

Sobre la divisió i el funcionament dels mòduls, Segués vol saber la capacitat màxima del centre i la distribució de reclusos per tipologia de mòdul. Aquestes dades haurien de permetre una diagnosi precisa de la situació actual i identificar casos de vulnerabilitat que podrien requerir una atenció especial.

Altres temes per a la pròxima sessió del Consell General

A banda de les qüestions relatives al Centre Penitenciari de la Comella, Concòrdia ha inclòs a l’ordre del dia altres temes d’interès en la pròxima sessió del Consell General. El president del grup parlamentari, Cerni Escalé, interpel·larà l'Executiu sobre l’Acord d’associació, fent especial atenció a la “dinàmica d’adaptació” del país a les normatives europees. Escalé planteja si, durant les negociacions, es van considerar mecanismes que permetin a Andorra evitar l’aplicació de noves normes de la Unió Europea que puguin tenir un impacte econòmic o social negatiu per al país.

Un altre tema destacat que plantejarà Concòrdia és la necessitat d’un estudi nacional de capacitat de càrrega. Escalé adverteix que la construcció intensiva i la destrucció de patrimoni natural estan posant en risc el territori, i considera que l’absència d’un estudi amb directrius clares a escala nacional representa una negligència generacional. Finalment, Segués demanarà per l’estat d’implementació de l’Estratègia Nacional d’Innovació i Emprenedoria 2021-2030, aprovada fa dos anys amb l’objectiu de promoure la diversificació econòmica del país.