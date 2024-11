La carretera dels Cortals d’Anyós reobre amb pas altern després de 10 dies

El Ministeri del Territori ha anunciat que la carretera d’accés als Cortals d’Anyós reobrirà aquesta tarda al voltant de les 19.00 hores. Tot i les tres setmanes inicialment previstes, les obres s’han accelerat i s’han completat en només deu dies. Els treballs han consistit en la consolidació del terreny, permetent l’obertura d’un carril per a vehicles lleugers (menys de 3,5 tones) i establint un sistema de pas altern amb semàfors per garantir la seguretat dels usuaris que accedeixen a les urbanitzacions de la zona.

El Comú de la Massana va sol·licitar la intervenció del Govern tan bon punt es van detectar noves esquerdes a la carretera, iniciant un treball conjunt per solucionar el problema amb rapidesa. El passat 4 de novembre es va decidir tancar la carretera per motius de seguretat, i les obres de construcció d’una pantalla de micropilots per reforçar el terreny van començar aquell mateix dia.

A més, durant els treballs, el Comú va habilitar un aparcament provisional davant de la urbanització del Bosquet, que es mantindrà operatiu fins demà al matí. A partir d’aleshores, es retiraran les tanques protectores del recorregut entre el pàrquing i la rampa d’accés als Cortals i es restablirà el doble sentit a la carretera secundària.