El CSJ obre concurs per a dues places de magistrat al Tribunal Superior

Aquest matí, el Consell Superior de la Justícia ha aprovat la licitació de dues places de magistrat a temps parcial adscrites al Tribunal Superior de Justícia, mitjançant un concurs per a la provisió definitiva de les places. L’accés a la categoria de magistrat es farà per concurs de promoció entre batlles i fiscals amb almenys dos mandats complerts, o per concurs obert entre juristes —com secretaris judicials, advocats i altres professionals titulats en dret— amb vint anys d’experiència acreditada en l’àmbit jurídic.

Segons l’article 66 ter de la Llei qualificada de la Justícia, la qual estableix que de cada quatre places vacants, tres es cobreixen amb concurs intern entre batlles i magistrats i una amb concurs obert a juristes, aquest concurs serà de promoció interna entre batlles i fiscals.

El Consell Superior de la Justícia, actuant com a comissió de selecció, valorarà els mèrits dels candidats, com el coneixement del dret andorrà, la formació acadèmica, l’experiència professional, així com activitats com la docència, les publicacions, i la participació en ponències i conferències en l’àmbit jurídic, entre altres factors.